Superman: James Gunn chiede ai fan di condividere il loro fumetto preferito

Superman: Legacy darà ufficialmente inizio al nuovo corso del DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran. Il film mostrerà una versione più giovanile dell'uomo d'acciaio ma, come ribadito più volte, non sarà l'ennesima storia di origini.

Nel frattempo Gunn ha chiesto ai fan su Twitter di condividere le loro storie preferite di Superman. C'è chi ha citato "Whatever happened to the man of tomorrow" di Alan Moore e Curt Swan, chi invece ha menzionato "Superman Red Son".

James Gunn stuzzica i fan su Superman, Batman e il DCU: annunci sui casting in arrivo prima di quanto sperato?

Tra le storie citate anche il fumetto "Superman vs Muhammad Ali", "Superman Last Son" e "Superman Brainiac". Insomma, di storie celebri legate all'uomo d'acciaio ce ne sono state a bizzeffe.

Superman: Legacy arriverà nelle sale nel 2025. Al momento non si conosce ancora il nome dell'attore che dovrà vestire i panni dell'uomo d'acciaio e i rumor sul possibile casting di Jacob Elordi, star di Euphoria, erano stati smentiti dallo stesso Gunn.

il film in arrivo si concentrerà sulla vita da giornalista di Clark Kent a Metropolis, ma Superman esiste già in quel determinato contesto. Dal momento che il nuovo film si concentrerà su una versione più giovane dell'uomo d'acciaio, la presenza di Henry Cavill non è stata più ritenuta necessaria.