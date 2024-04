Superman: James Gunn condivide una nuova foto dal dietro le quinte con David Corenswet e Rachel Brosnahan

Superman, il supereroe più iconico di tutti i tempi ha fatto il suo debutto sulle pagine di Action Comics #1 il 18 aprile 1938, e il regista James Gunn ha celebrato il Superman Day con una nuova foto dal dietro le quinte del set del suo prossimo reboot del DCU.

I fan speravano in una rivelazione del costume, ma Gunn ha chiaramente deciso di tenerlo nascosto il più a lungo possibile. Invece, abbiamo uno nuovo sguardo alle star David Corenswet e Rachel Brosnahan che leggono alcuni fumetti di Superman insieme al regista.

È così che gli attori vestiranno i panni di Clark Kent e Lois Lane a un certo punto del film? È possibile, ma non riusciamo a immaginare Clark Kent con il cappellino all'indietro! Diremmo che la foto è stata più che probabilmente scattata con Corenswet e Brosnahan nei loro abiti quando le telecamere non stavano girando.

"In questo giorno del 1938 il primo supereroe è entrato nella nostra atmosfera grazie all'immaginazione di Jerry Siegel e Joe Shuster. Ci ha dato qualcuno in cui credere, non per la sua grande potenza fisica, ma per il suo carattere e la sua determinazione a fare il bene a prescindere da tutto. Buon #Superman Day a tutti voi!", ha scritto Gunn nella didascalia del suo post (che potete vedere di seguito).

Superman: David Corenswet ha svelato il look del suo Clark Kent?

Superman: Legacy, una foto del cast

Il film

Superman sarà interpretato anche da Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen. Taylor Vince interpreterà Jonathan Kent, mentre Neva Howell sarà Martha Kent. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima di apparire nel suo film, Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora con esattezza come questi altri supereroi si inseriranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi "super amici". Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.

Le riprese delle scene ambientate nella Fortezza della Solitudine si sono svolte alle Svalbard, in Norvegia, ma si pensa che si siano spostate ad Atlanta, in Georgia. Superman arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.