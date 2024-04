Superman: James Gunn ha appena spoilerato la presenza di Krypto nel film DCU?

James Gunn ha condiviso un nuovo post sui social media senza aggiungere alcun commento, alimentando ulteriori speculazioni dei fan sulla possibile apparizione di un loro beniamino in Superman.

Su Instagram, il regista ha condiviso un'immagine di un classico emblema S, e alcuni fan ritengono che rappresenti la piastrina che verrà utilizzata per il collare di Krypto nel prossimo film che inaugurerà il DC Universe nelle sale cinematografiche il prossimo 11 luglio 2025.

Senza alcun contesto, è difficile dire se la foto non sia stata condivisa come un semplice modo per anticipare lo stesso film, o come omaggio all'iconico personaggio. Gunn ha recentemente celebrato il Superman Day condividendo una nuova immagine dal set in cui guarda alcuni storici fumetti di Superman con gli attori David Corenswet (Clark Kent) e Rachel Brosnahan (Lois Lane). Anche se le sue intenzioni non sono chiare, Gunn sta facendo discutere molti fan sul significato di questo post, che potrebbe essere anche parte dell'obiettivo del regista.

I Super Pets faranno parte del DCU?

Ufficialmente non è stato indicato se Krypto farà parte di Superman. Tuttavia, Gunn ha precedentemente scherzato sulla possibilità di inserire il personaggio nel film con la star di Guardiani della Galassia Chris Pratt come possibile doppiatore. Dopo che Gunn ha detto all'attore: "Speravo di poterti inserire nel cast nei panni di Krypto", Pratt ha risposto: "Quindi, sembra che ci sarà un personaggio chiamato Krypto in Superman". Gunn, in particolare, non ha neanche smentito la sua presenza, ma ha scherzato dicendo che "è uno scoop" il fatto che Krypto sia presente nel film.

Superman: James Gunn svela il logo e anticipa "l'estate di Superman" nel 2025

Tuttavia, i fan non dovrebbero sperare di vedere tutti i Super Pets comparire in Superman. Ci sono state anche teorie secondo cui Streaky, il Supergatto, sarebbe apparso nel film. Gunn ha gettato acqua sul fuoco su questa idea affermando a dicembre che non c'erano piani per la presenza di Streaky nel DCU "nel prossimo futuro". Anche se ciò fosse vero, tuttavia, la porta sembra ancora aperta per una qualche presenza di Krypto in Superman.