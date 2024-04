Superman: David Corenswet ha svelato il look del suo Clark Kent?

Alcune foto della star di Superman mentre gira uno spot pubblicitario in Messico sono state condivise online, dandoci un'idea del fisico impressionante dell'attore e (forse) del suo look da Clark Kent.

L'interprete di Superman, David Corenswet, si sarebbe preso una pausa dal set del cinecomic di James Gunn per girare uno spot. Mentre le riprese del nuovo film DC sull'Uomo d'Acciaio sono in corso in Norvegia, con precisione sulle Isole Svalbard, Corenswet, che non ha ancora fatto la sua comparsa sul gelido set, è stato avvistato in Messico, intento a girare uno spot pubblicitario. Le foto trapelate in rete non solo mostrerebbero il fisico imponente dell'attore, che si è preparato a lungo per Superman, ma fornirebbero un primo sguardo al suo look da Clark Kent.

Superman: James Gunn smentisce le teorie diffuse online sul villain della storia

Come sarà il nuovo Superman?

Nel cast di Superman troviamo anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific, Nathan Fillion interpreta Guy Gardner, alias Lanterna Verde, e Anthony Carrigan è Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato il contratto per interpretare Eve Teschmacher, l'assistente/amante di Lex Luthor, e Skyler Gisondo è stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen. Pare che anche la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto in Superman prima di fare ritorno nel film a lei dedicato, Supergirl: Woman of Tomorrow, ma questa notizia deve ancora essere confermata.

James Gunn ha confermato che la doppia vita di Superman sia nei panni di Clark Kent che dell'Uomo d'Acciaio verrà esplorata nel film, e il personaggio sarà circondato di "super amici" e villain.

"Sono felicissimo di annunciare l'inizio delle riprese di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, che guarda caso è - per coincidenza e non pianificato - il compleanno di Superman", ha scritto Gunn a commento della prima foto ufficiale del film. "Quando ho finito la prima bozza della sceneggiatura, ho intitolato il film Superman: Legacy. Quando ho chiuso la bozza finale, era chiaro che il titolo era SUPERMAN".