Superman ha già incassato 20 milioni dalle anteprime: ecco quanto guadagnerà nel weekend

Dopo l'arrivo online di ottime recensioni, Superman adesso punta a un'apertura di 100-130 milioni di dollari negli Stati Uniti e a una partenza di 100 milioni di dollari all'estero. Ciò significa un debutto complessivo di 230 milioni di dollari o più nel primo weekend di programmazione nelle sale.

Mentre i DC Studios sono più cauti, prevedendo un esordio di 100 milioni di dollari per il reboot, le società di monitoraggio e le stime interne degli esercenti sono più alte, con un probabile incasso di 115-130 milioni di dollari. In questo modo Superman potrebbe battere il record attualmente detenuto da L'uomo d'acciaio del 2013.

L'esordio fu di 116,6 milioni di dollari, all'epoca il debutto più alto di sempre per un film su Superman. Ora, tutti i segnali indicano che il nuovo film di James Gunn supererà quello di Zack Snyder, il che significa che sarà il più grande debutto di sempre per un film sul personaggio. Secondo Deadline, Superman (di cui potete già leggere la nostra recensione) ha già incassato ben 20 milioni di dollari nelle prevendite. Questo lo colloca al di sopra di Guardiani della Galassia Vol. 3 e alla pari di film come Suicide Squad, Captain Marvel e The Batman, tutti successi al box-office.

Il confronto con gli altri film su Superman

Christopher Reeve èSUPERMAN

Per fare un paragone, Superman: The Movie aprì con poco meno di 7,5 milioni di dollari nel 1978, mentre il sequel debuttò con 14,1 milioni di dollari (questi dati ovviamente non tengono conto dell'inflazione, ma si trattava di partenze impressionanti per l'epoca). Superman III ebbe un'apertura di 13,3 milioni di dollari nonostante fosse stato stroncato dalla critica, mentre il terribile Superman IV: Quest for Peace guadagnò solo 5,6 milioni di dollari durante il suo primo weekend nelle sale.

Brandon Routh in una scena del film Superman Returns

Per quanto riguarda i film più recenti, Superman Returns ha faticato a decollare nel 2006 con un incasso di 52,5 milioni di dollari in tre giorni e di 84,5 milioni di dollari nel lungo weekend del 4 luglio.

Come già detto, L'uomo d'acciaio detiene il record nazionale con 116,6 milioni di dollari, una cifra che Superman dovrebbe essere in grado di superare facilmente. Il film del DCU non supererà probabilmente Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, che ebbe un'impressionante partenza da 166 milioni di dollari, ma non era un'avventura solitaria di Superman e ovviamente ha beneficiato della presenza del Cavaliere Oscuro.