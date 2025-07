Superman: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes, meglio o peggio dei film precedenti?

Cosa ne pensa la critica del nuovo Superman, in arrivo oggi 9 luglio nei cinema italiani? Per farsi un'idea immediata, anche se approssimativa, dei giudizi basta dare uno sguardo al punteggio su Rotten Tomatoes.

Decisamente positivo il debutto della pellicola di James Gunn che segna un 87% di recensioni positive generato da circa 150 recensioni pubblicate finora. Il più severo Metacritic si ferma al 71%, ma su una base di sole 42 recensioni.

Per fare dei paragoni, For comparison, Superman IV: The Quest for Peace è il film sul supereroe col peggior punteggio, visto che si ferma al 14%. Seguono Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder (28%), Superman III (29%), L'uomo d'acciaio (57%), Superman Returns (73%), Superman (86%) e Superman II (88%). Se si vuole tener conto anche di Justice League, ha un punteggio del 39%, che arriva al 71% nel caso della Snyder Cut.

Che Superman vedremo al cinema a partire da oggi?

Per prepararsi alla visione, o per approfondire post-visione, potete leggere la nostra recensione di Superman spoiler free.

James Gunn è alla prova del nove con Superman, primo film che ha firmato direttamente da quando è diventato co-CEO dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran. A febbraio il regista ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "La gente è alla ricerca di eroi in questo momento. Cerca valori come la bontà, cerca persone che siano esseri umani buoni e perbene. E Superman è proprio questo."

Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor

Il cinecomic vede protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent/Kal-El. A lui si uniscono Rachel Brosnahan nel ruolo dell'intrepida giornalista Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli del brillante e minaccioso Lex Luthor. Il film introduce diversi eroi chiave della DC, con Nathan Fillion nei panni dell'irascibile Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced in quelli della guerriera alata Hawkgirl ed Edi Gathegi nei panni del geniale stratega Mister Terrific.

Altri membri del cast includono Sean Gunn che interpreta l'intrigante uomo d'affari Maxwell Lord, María Gabriela de Faría è Angela Spica (alias L'Ingegnere) potenziata ciberneticamente, mentre Terence Rosemore interpreta il ruolo di Otis. Wendell Pierce interpreta il caporedattore del Daily Planet, Perry White, mentre Sara Sampaio è Eve Teschmacher. Anthony Carrigan veste i panni di Metamorpho, l'Uomo Elemento mutaforma, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano Jonathan e Martha Kent, i genitori adottivi terrestri di Clark.

Anche Milly Alcock fa il suo debutto nei panni di Supergirl prima di fare ritorno nel prossimo film standalone a lei dedicato, intitolato proprio Supergirl.