Superman: I fan difendono la Lois Lane di Amy Adams, ipotizzando il suo ritorno

Con il recente annuncio del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, nuovi dibattiti e riflessioni assillano i fan. Il reintegro dell'attore, infatti, potrebbe aprire la strada a un nuovo sequel dedicato al personaggio. Tutto ciò porterà anche alla ricomparsa degli altri membri del cast dai precedenti film? In un acceso dibattito su questo argomento i fan DC stanno difendendo l'ipotesi che vedrebbe Amy Adams di nuovo nei panni di Lois Lane, il tutto attraverso tweet e post in suo favore.

La possibilità di un seguito di Superman ha quindi dato vita a due fazioni distinte: da una parte troviamo quelli che vorrebbero una rielaborazione del franchise con un'attrice più giovane, e dall'altra quelli che difendono Amy Adams a spada tratta.

L'attrice stessa in alcune recenti interviste aveva rivelato di non aspettarsi un ritorno in questo ruolo, anche se la conferma di Cavill con un probabile sequel e i vari cambiamenti all'interno di Warner e DC Films, potrebbero nuovamente rimescolare le carte in tavola. Per adesso, comunque, non abbiamo ancora nessuna conferma in merito o smentita.