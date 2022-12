Superman di Henry Cavill affianca gli altri eroi nel nuovo banner del DCU

Il Superman di Henry Cavill troneggia a fianco di molti altri eroi DC - Aquaman, Black Adam, Batman e Wonder Woman - su un nuovo banner DC Universe esposto al Comic Con Experience 2022 in Brasile.

Il Superman di Henry Cavill riconquista il suo posto ufficiale a fianco degli altri eroi DC, Aquaman, Black Adam, Batman e Wonder Woman, in un nuovo banner dello studio svelato al Comic Con Experience 2022 in Brasile. Dopo essere stato assente dal 2017, Cavill ha fatto il suo ritorno trionfale nei panni del supereroe in una scena post-credits di Black Adam dove si confronta col personaggio di Dwayne Johnson. La scena è chiaramente solo un piccolo assaggio di ciò che verrà, anche se non è chiaro cosa riserva il futuro per il Superman di Henry Cavill in mezzo alla recente ristrutturazione alla Warner Bros. Discovery che vede ora James Gunn e Peter Safran co-responsabili dei DC Studios.

Collider ha rivelato il banner svelato al Comic Con Experience 2022 che potrebbe annunciare il ritorno ufficiale di Superman nel pantheon degli eroi DC. A fianco del personaggio di Cavill notiamo Jason Momoa nel ruolo di Aquaman, Dwayne Johnson in quello di Black Adam, il Batman di Robert Pattinson e Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.

A quanto sappiamo finora, il ritorno del Superman di Henry Cavill si deve alla tenacia di Dwayne Johnson visto che Warner Bros., in principio, non era affatto interessata. L'inserimento di Henry Cavill in Black Adam è stata una decisione dell'ultimo minuto accolta con gioia dai fan.

Adesso il banner svelato in Brasile potrebbe indicare non solo il ritorno ufficiale del personaggio nel DCU, ma un ruolo di primo piano nei piani a lungo termine del franchise. Al momento non è chiaro, però, in quale progetto vedremo il ritorno ufficiale dell'eroe volante. Restiamo in attesa di ulteriori annunci da parte di Warner Bros. e James Gunn.