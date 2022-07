Black Adam: Dwayne Johnson annuncia con un video il panel al San Diego Comic-Con 2022

Black Adam arriverà al San Diego Comic-Con 2022, come svelato dal protagonista Dwayne Johnson in un video condiviso online.

L'appuntamento è per sabato 23 luglio negli spazi della Hall H, dove migliaia di fan potranno vedere in anteprima scene e contenuti inediti.

Dwayne Johnson, nel filmato, ha confermato il panel di Black Adam: "Le indiscrezioni sono vere! Preparatevi perché stiamo arrivando al San Diego Comic-Con".

L'attore ha aggiunto che i presenti potranno ricevere dei regali e all'evento parteciperanno anche gli interpreti dei membri della Justice Society of America e il regista Jaume Collet-Serra.

Dwayne ha poi ribadito che si sta impegnando per realizzare un panel indimenticabile e un'esperienza fantastica.

Il film debutterà il 21 ottobre nelle sale americane e nel cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Al centro della trama ci sarà Black Adam che viene liberato dopo 5.000 anni, pronto a liberare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno. La sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.