Superman: nuove foto dal set anticipano la presenza di un villain alieno?

In questi giorni la produzione di Superman si è spostata a Cleveland per le riprese delle scene ambientate a Metropolis e le ultime foto trapelate dal set confermerebbero la natura aliena del villain della pellicola.

In rete sono trapelate anche alcune immagini di giornale che vedono l'Uomo d'Acciaio di David Coresnwet nelle sue imprese come protettore della città. Negli ultimi giorni, le macerie sono state lentamente aggiunte alla strada e pare che le macchine da presa inizieranno a girare oggi (il che significa che probabilmente potremo dare una prima occhiata a Superman e al cast in azione nel corso della settimana).

Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor, ma non è ancora chiaro se indosserà una Power Suit per affrontare il kryptoniano. La prima immagine teaser del film mostrava un bizzarro globo alieno sullo sfondo che, secondo i fan, potrebbe essere Warworld, la nave di Mongul.

Chi sarà il villain alieno di Superman?

Ora, una grande scala è stata eretta sulla strada, con l'idea di mostrare qualcuno o qualcosa che emerge da una nave che verrà aggiunta tramite i VFX. Ciò è evidente dal fatto che i gradini sono di metallo e che un fan ha notato la presenza di luci all'interno di quella che sembra essere una porta.

La domanda è: perché questa nave sta atterrando fuori dal Daily Planet e cosa significherà per l'identità segreta di Clark Kent/Kal-El? Altre nuove immagini suggerirebbero potrebbe trattarsi dell'arrivo di Mr. Terrific sulla Terra.

I DC Studios e James Gunn sono stati molto attenti fino a questo momento che immaginiamo faranno di tutto per impedire qualsiasi fuga di notizie, quindi solo il tempo ci dirà quale villain farà la sua comparsa nel film. Tuttavia, la presenza di una nave aliena sembra suggerire che le voci sulla presenza di Ultraman fossero false.