Superman: il film si aprirà con un'introduzione in stile Star Wars

Il film Superman sembra avrà una sequenza introduttiva in stile Star Wars, come rivelato da chi ha partecipato a un evento stampa che si è svolto in Brasile.

Online è stata infatti condivisa l'anticipazione riguardante i primi minuti del film scritto e diretto da James Gunn.

Una nuova anticipazione sul film

I fan della DC potranno vedere nelle sale di tutto il mondo il film con star David Corenswet nell'iconico ruolo di Clark Kent a luglio. In queste settimane, tuttavia, il cast e il regista sono impegnati nella promozione internazionale di Superman, incontrando la stampa e i fan in varie nazioni.

Chi ha partecipato agli eventi organizzati in Brasile ha ora svelato che all'inizio del film sul grande schermo ci sarà un testo scorrevole, un po' in stile Guerre stellari, che aiuterà a contestualizzare gli eventi al centro della trama, permettendo di avere un'idea del DCU mentre entra in una nuova fase sotto la guida di James Gunn e Peter Safran. Gli spettatori potranno quindi chiarirsi le idee sul nuovo universo cinematografico e televisivo tratto dai fumetti della DC.

Gli interpreti del film

Il cast della nuova avventura di Superman è composta da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte del protagonista Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").