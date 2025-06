Superman: James Gunn parla del lato umano dell’Uomo d’Acciaio e del cast corale del nuovo film DC

Durante il recente tour stampa a Manila, James Gunn, regista e co-presidente dei DC Studios, ha condiviso nuovi dettagli su Superman, l'attesissimo primo film del rinnovato universo cinematografico DC.

Intervistato da Esquire Philippines, Gunn ha parlato dell'approccio adottato per rappresentare l'Uomo d'Acciaio come un personaggio sfaccettato, lontano dall'immagine del supereroe infallibile.

Il nuovo Superman di James Gunn

"Anche se parliamo di un Superman fondamentalmente buono e gentile, ho voluto mostrare anche lati più umani: può essere testardo, impulsivo. Ha una personalità molto più complessa di quanto si pensi", ha spiegato il regista.

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

Rispondendo a una domanda sul rischio di lanciare il pubblico direttamente in un universo già popolato da supereroi esistenti, Gunn ha dichiarato di non nutrire alcuna preoccupazione. Dopo alcune proiezioni private del film, ha ricevuto riscontri positivi in merito alla chiarezza della trama e alla gestione dei personaggi.

"In confronto, Oppenheimer ha probabilmente il triplo dei personaggi parlanti rispetto a noi", ha osservato con ironia. Gunn ha anche sottolineato che il suo Superman è ancora agli inizi del suo percorso da eroe - ha indossato il mantello da circa tre anni - e tende a lasciarsi influenzare dai giudizi esterni, un dettaglio che lo rende più vicino al pubblico contemporaneo.

"È come se leggesse ancora i commenti online", ha detto il regista. "Capisco perfettamente: anche io all'inizio mi facevo influenzare. Ma impari a non lasciarti colpire. Vale per me, vale anche per Superman".

Infine, Gunn ha riflettuto sul valore simbolico dell'eroe DC: "Tutti noi vorremmo leader con potere, ma anche con il desiderio autentico di fare del bene. Superman è così: è forte, ma si preoccupa sinceramente delle persone, soprattutto dei più fragili. È l'incarnazione della gentilezza, e credo che questo abbia un potere enorme".

Superman, precedentemente noto come Superman: Legacy, arriverà al cinema tra poche settimane, dando ufficialmente il via alla nuova era del DC Universe guidato da Gunn.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Il film vede protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult come Lex Luthor. Il cast comprende anche volti noti dell'universo DC come Nathan Fillion (Guy Gardner/Lanterna Verde), Isabela Merced (Hawkgirl) e Edi Gathegi (Mister Terrific).