Superman: i fan di Zack Snyder preparano il boicottaggio, svelati i piani del #RestoreTheSnyderVerse

Dopo la vittoria sull'uscita di Zack Snyder's Justice League sotto la bandiera dell'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, gli irriducibili del regista di Batman v Superman: Dawn of Justice_ stanno per tornare in azione. Lo scopo? Boicottare Superman di James Gunn per dimostrare fedeltà al loro regista del cuore.

I fan di Snyder sono intenzionati a lanciare una nuova campagna sui social media, #RestoreTheSnyderVerse, danneggiando il film in uscita il 9 luglio come avrebbe rivelato un post virale su Reddit.

I moderatori di r/SnyderCut l'hanno cancellato dopo le critiche sui social media, ma ecco qui il contenuto rivelato da Comicbookmovie.com:

Combattiamo per il nostro Snyderverse nel giorno dell'uscita dell'impostore Superman. Ecco cosa possiamo fare per fare la differenza: 1. Pubblicare spoiler ovunque. Le persone sono meno propense a vedere o apprezzare il film se è già stato spoilerato. 2. Lasciare valutazioni negative sui siti di recensioni. Sappiamo per certo che i Gunbot pubblicheranno false recensioni positive, quindi dobbiamo far sapere alla gente la verità e bilanciare la parzialità con punteggi realistici. 3. Prenotare i biglietti online senza completare l'acquisto. Selezionando e prenotando i biglietti, questi vengono rimossi dal pool per un periodo di tempo, il che significa che questo potrebbe impedire ai Gunbot di acquistarli. 'Gun' ha sparato il primo colpo e ha ucciso lo Snyderverse ed è questa la nostra occasione per riprenderci la battaglia.

Superman ferito in mezzo alla neve

Il marketing virale e il potere dei fan

Difficile credere che a fronte di centinaia di milioni di dollari spesi per sostenere l'uscita di un film come Superman, qualche gruppo di fan possa spostare l'interesse nei confronti della pellicola in questione, arrivando a danneggiarla con una strategia sistematica di biocottaggio. Eppure la fanbase dello SnyderVerse già in passato si è dimostrata più agguerrita e numerosa del previsto.

Se Superman dovesse far flop, il marchio DC probabilmente verrebbe accantonato. Quello che certamente non accadrà è il ritorno di Zack Snyder e dei suoi sequel mai realizzati di Justice League, che avrebbero dovuto mostrare Lois Lane con il figlio di Batman e un malvagio Uomo d'Acciaio controllato da Darkseid.

James Gunn ha invece deciso di mettere il suo stile e la sua poetica al servizio dell'Uomo d'Acciaio fornendo un versione meno cupa e più improntata sui buoni sentimenti. Con un mix unico di azione epica, umorismo e sentimento, il regista ha dato vita a un Superman guidato dalla compassione e da un'innata fede nella bontà del genere umano, affidando a David Corenswet il ruolo da protagonista.

Scritto e diretto da James Gunn, Superman uscirà nei cinema italiani il 9 luglio.