Superman: oggi la presentazione per la stampa del trailer, ecco quando potremo vederlo

In vista dell'evento stampa di oggi riservato ai media internazionali, trapela in rete la data di pubblicazione dell'atteso trailer del cinecomic di James Gunn.

Non è un'esagerazione affermare che il Superman di James Gunn è uno dei film più attesi di sempre; ce lo dimostra l'hype intorno al trailer che verrà presentato oggi alla stampa in un evento internazionale. Ma quando potranno vederlo i comuni mortali?

Come rivela Comicbookmovie.com, il lancio in rete del trailer che offrirà un primo sguardo al nuovo interprete di Superman, David Corenswet, in azione è previsto per giovedì 19 dicembre. A fornire l'anticipazione - che potrebbe o meno rivelarsi corretta - è l'insider Daniel Richtman. Per adesso non abbiamo idea di cosa aspettarci dal filmato, ma secondo alcune fonti il trailer potrebbe focalizzarsi su Krypto piuttosto che sull'Uomo d'Acciaio stesso per mantenere più a lungo il mistero.

Di recente, James Gunn ha confermato che il suo Superman è stato sottoposto ad alcuni rimaneggiamenti. "Stiamo facendo un giorno e mezzo di riprese. Non verrà girata nessuna nuova scena. Solo una manciata di singole riprese per migliorare il film" ha svelato.

Un impegno titanico

Parlando del suo impegno monumentale nel ridar vita alle avventure dell'Uomo d'Acciaio, James Gunn ha dichiarato:

"Superman è un film enorme. È completamente diverso da Creature Commandos in ogni aspetto, ma è anche fantastico. Onestamente, dal profondo del mio cuore, David Corenswet stupirà tutti con la sua fantastica performance. È uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato, può fare tutto. Quell'uomo è incredibile".

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Nel cast di Superman troviamo, inoltre, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, Isabel Merced è Hawkgirl, Nathan Fillion interpreterà la Lanterna Verde Guy Gardner, Edi Gathegi apparirà nel ruolo do Mr. Terrific e Anthony Carrigan sarà Metamorpho.

Sara Sampaio è nel cast nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, ed è stato confermato che Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film Woman of Tomorrow.