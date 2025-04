Superman, ancora critiche sui nuovi materiali video: "Superman non si lamenta"

Superman non si lamenta e non si contorce. Questa è una delle motivazioni (discutibili) affiorate in rete dopo la controversa accoglienza dei nuovi materiali video di Superman svelati dal regista James Gunn e dal cast al CinemaCon di Las Vegas.

La la clip estesa di Superman della durata di cinque minuti mostra un Uomo d'Acciaio sofferente assistito dal suo cane e da uno squadrone di robot. Questa visione così vulnerabile del supereroe senza macchia e senza paura avrebbe infastidito una larga fetta di fan dei fumetti DC che sono insorti sul web.

La pellicola firmata da James Gunn, che è anche co-direttore dei DC Studios, è considerata decisiva per lo studio, che fa molto affidamento sull'uscita del 10 luglio per aiutare a lanciare una nuova generazione di supereroi. Ma l'accoglienza divisiva delle anticipazioni fa pensare.

Come specifica l'Hollywood Reporter, "un certo grado di sarcasmo sui social media su qualsiasi film sui supereroi è prevedibile, soprattutto se un regista si sta prendendo dei rischi con il materiale, come chiaramente fa Gunn". Il regista di Guardiani della Galassia ha deciso di concentrarsi sul lato più fragile e umano umano del super eroe per eccellenza, privilegiando al tempo stesso la componente umoristica e dando così un taglio netto con la visione cupa e drammatica offerta dal regista Zack Snyder in film come L'uomo d'acciaio o Batman v Superman: Dawn of Justice.

Superman assiste un robot morente

Chi ha paura della fragilità di Superman?

Nella clip estesa che tanto sta facendo discutere, un Superman distrutto e malconcio giace nella neve mentre viene ulteriormente colpito dal suo cane Krypto, che in un eccesso di entusiasmo lo fa sussultare di dolore. Krypto lo trascina poi nella sua Fortezza della Solitudine. Lì, Superman è assistito da un quartetto di custodi robotici che lo curano con la luce solare ingrandita, facendolo urlare e contorcersi in preda all'agonia.

La reazione degli utenti a questa clip non si è fatta attendere. il pubblico si concentra principalmente su due aspetti: meglio avere una versione del personaggio più granitica e divina o una più umana e vulnerabile? Meglio avere un film sull'eroe che si prende sul serio o uno più leggero e comico? Ecco alcuni commenti degli utenti raccolti su X, Reddit e YouTube.

Ecco alcune motivazioni dei detrattori.

"Il vero Superman non ha bisogno di un mucchio di robot che lo portino su un tavolo per curarsi... e non si lamenta come un pappamolla quando il sole lo colpisce."

"Il Superman di Snyder è stato letteralmente colpito da una bomba atomica e si è curato dal sole senza provare alcun dolore per le sue radiazioni, il che è accurato nei fumetti. L'interpretazione mediocre di Gunn è farlo urlare in agonia".

"James Gunn ha capito il personaggio, hanno detto. Non ne farà una commedia stupida, hanno detto. Hanno detto che ha compreso l'impegno. Questa è la peggior clip di Superman che abbia mai visto. È una barzelletta totale e riguarda solo Krypto".

Non mancano commenti più positivi.

"Come diavolo è possibile che a qualcuno non piaccia questa anteprima? Sono convinto che ad alcune persone piaccia semplicemente scatenare l'odio. Sembra così Superman, è folle."

"Di gran lunga, di gran lunga, la parte migliore di questo promo è che non c'è NESSUN cinismo, nessuna grigia morale, nessun disprezzo di sé, nessuna sensazione che Superman sia un vigilante. È una visione romantica, idealistica e innocente che è puramente fantastica."

"Adoro il design della Fortezza della Solitudine e le porte doppie giganti con il simbolo della Casa di El che si illumina. Abbiamo Krypto, Kelex e gli altri robot guardiani. Questo è molto silver age e superman all star e lo adoro da morire!"