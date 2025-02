Superman: in arrivo dei corti con protagonista il cane Krypto

In autunno, dopo l'arrivo nelle sale del film Superman, debutteranno alcuni cortometraggi dedicati al cane Krypto.

Krypto, l'adorabile cane di Clark Kent che debutterà nel film distribuito nelle sale in estate, sarà il protagonista di alcuni cortometraggi che arriveranno sugli schermi dopo il debutto di Superman.

Il regista James Gunn ha anticipato i primi dettagli del progetto, senza tuttavia svelare l'eventuale coinvolgimento di altri membri del cast del film tratto dai fumetti della DC.

Il progetto con al centro Krypto

Il regista, che ha scritto anche la sceneggiatura di Superman, ha annunciato la produzione di quattro corti spiegando: "Abbiamo questi fantastici cortometraggi con Krypto che sono così divertenti. Li sto guardando tutti".

Gunn ha inoltre aggiunto: "Lui è un cane davvero terribile. Si tratta di un progetto per le famiglie ed è davvero divertente e sciocco, sarà davvero cool".

Peter Safran, a capo dei DC Studios insieme a James, ha sottolineato: "Si tratta decisamente del Krypto di cui vi innamorate in Superman e sì, è un cane terribile".

La fonte di ispirazione per il personaggio

James Gunn, in precedenza, aveva rivelato che la versione cinematografica di Krypto è ispirata al suo cane Ozu, che aveva adottato poco dopo l'inizio del lavoro sulla sceneggiatura di Superman. Il suo amico a quattro zampe proveniva da una situazione problematica e non era particolarmente abituato a vivere in casa, distruggendo ben presto i mobili, le scarpe, oggetti vari e persino il suo laptop.

Krypto insieme a Superman

Il filmmaker aveva raccontato: "Ci è voluto molto tempo prima che ci lasciasse persino toccarlo. Mi ricordo di aver pensato: 'Mio dio, come sarebbe difficile la vita se Ozu avesse dei superpoteri?'. E in quel modo è stato inserito Krypto nello script e ha cambiato la forma della storia, proprio come Ozu stava cambiando la mia vita".

Il film Superman, con star David Corenswet, debutterà nelle sale di tutto il mondo a luglio.

Nel cast ci sono anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthot, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, e Milly Alcock che debutterà nel ruolo di Supergirl.