Superman: James Gunn spiega perché Krypto non è un labrador

Nella giornata di ieri James Gunn ha confermato la presenza di Krypto, il supercane, nel film Superman e il regista ha ora risposto ai dubbi di un fan della DC riguardante l'amico a quattro zampe di Clark Kent.

Poche ore fa il filmmaker, impegnato come sceneggiatore e regista, aveva pubblicato sui social la prima immagine del personaggio, immortalato accanto al supereroe mentre guardano da lontano la Terra.

Un chiarimento su Krypto in Superman

Un follower di James Gunn su Threads ha reagito chiedendo: "Krypto non dovrebbe essere un labrador o qualcosa di simile? Guarderò comunque il film e probabilmente amerò il fatto che sia nel film... Ma l'ho notato immediatamente".

L'ideatore del nuovo Superman ha replicato poco dopo: "No. Krypto, storicamente, è un generico cane bianco, alle volte è inoltre un labrador, un cane da pastore bianco, un husky, o un dalmata. Ma, ovviamente, è un alieno, quindi non sarà necessariamente esattamente una di queste cose".

Il filmmaker, nella giornata di ieri, aveva spiegato che la presenza di Krypto nel reboot delle avventure di Superman era stata ispirata dall'arrivo nella sua vita di Ozu, un cane salvato da una situazione molto difficile che, al suo arrivo, ha distrutto la sua casa, le sue scarpe, i suoi mobili e persino mangiato il suo laptop. James ha ricordato che si era chiesto quanto sarebbe stato complicato se Ozu avesse dei superpoteri.

Il cast del reboot di Superman

Superman avrà come protagonista David Corenswet nel ruolo di Clark Kent e, accanto a lui, ci saranno Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult nei panni di Lois Lane e Lex Luthor.

Per assistere alle avventure di Clark Kent e Krypto bisognerà attendere il mese di luglio, quando il nuovo progetto prodotto da DC e Warner Bros approderà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.