Superman: la colonna sonora anticipa il cameo del Batman di Robert Pattinson?

In concomitanza con l'arrivo di Superman nei cinema italiani, a partire da oggi, è trapelata in rete la colonna sonora ufficiale firmata da John Murphy & David Fleming. Un brano del post, prontamente fatto sparire dai social media, in particolare, avrebbe alimentato nei fan la convinzione dell'arrivo imminente del Batman di Robert Pattinson in un cameo.

Superman in azione durante una catastrofe

Attenzione! Non proseguite la lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Superman di James Gunn

All'orecchio attento dei fan la traccia numero 7 presenterebbe delle somiglianze col tema principale dell'inquietante colonna sonora di The Batman, firmata da Michael Giacchino.

In realtà, come conferma Comicbookmovie, Superman non contiene alcun riferimento a Batman. Anzi, una volta visto il film è ancor più chiaro il perché l'idea che la versione di Robert Pattinson del personaggio faccia il suo ingresso in questo universo non ha molto senso.

Un DCU nuovo di zecca

Dopo aver annunciato la preparazione di due nuove sceneggiature dedicato all'uomo pipistrello, James Gunn ha ammesso di essere consapevole della sfida che comporta l'inserimento di Batman nel nuovo DCU.

"Batman deve avere una ragion d'essere, giusto? Quindi Batman non può essere semplicemente 'Oh, stiamo facendo un film su Batman perché Batman è il personaggio più importante di tutta la Warner Bros.', come per altro è. Ma perché c'è bisogno di lui nel DCU ed è necessario che non sia esattamente uguale al Batman di Matt Reeves."

Il regista ha aggiunto: "Non è un Batman kitsch. Non mi interessa. Non mi interessa un Batman divertente e kitsch, in realtà. Quindi ci stiamo occupando di questo. Credo di avere un modo per farlo, tra l'altro. Credo di sapere davvero come affrontarlo: sto solo parlando con lo sceneggiatore per assicurarmi che possiamo renderlo realtà."

Per prepararsi alla visione, o per approfondire post-visione, dell'uscita odierna nei cinema italiani potete leggere la nostra recensione di Superman spoiler free.