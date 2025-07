The Batman 2, James Gunn finalmente ha letto la sceneggiatura: "È grandiosa"

A due giorni di distanza dall'atteso debutto del suo nuovo Superman interpretato da David Corenswet, il regista James Gunn è tornato a parlare di The Batman 2, del quale è co-produttore.

Nel corso del red carpet dell'anteprima mondiale del film del DC Universe, Gunn non si è soffermato molto sull'argomento The Batman 2 ma ha confermato di aver letto la sceneggiatura.

Il giudizio di James Gunn su The Batman 2 e le difese a Matt Reeves

"È fantastica" ha dichiarato in maniera laconica James Gunn, da sempre sostenitore di Matt Reeves, soprattutto nel periodo in cui il regista era criticato dai fan perché accusato di rallentare la lavorazione.

Matt Reeves sul set di The Batman

In passato, James Gunn aveva difeso pubblicamente Reeves, chiedendo agli hater di lasciarlo in pace. A gennaio, Matt Reeves aveva spiegato che le riprese sarebbero iniziate entro la fine del 2025, con l'obiettivo di arrivare in sala nell'ottobre 2027.

"Stiamo facendo qualcosa che prosegue la storia ma spero che il pubblico ne sarà sorpreso" disse Reeves

Conto alla rovescia per il nuovo Superman

Nel frattempo, James Gunn è impegnato con l'uscita di Superman, il film che darà il via alla nuova era del DC Universe, Gods and Monsters, del tutto separata dalla storia di The Batman e dalla miniserie spin-off The Penguin, interpretata da Colin Farrell.

Nel cast di Superman, in arrivo il 9 luglio nelle sale italiane, David Corenswet (Clark Kent/Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Edi Gathegi (Michael Holt/Mister Terrific), Anthony Carrigan (Rex Mason/Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner/Lanterna Verde) e Isabela Merced (Kendra Saunders/Hawkgirl).

Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di Superman

David Corenswet ha raccontato di aver chiesto consigli a Henry Cavill e Tyler Hoechlin, i due recenti interpreti di Superman al cinema e in tv e di non aver ottenuto risposta. L'attore ha apprezzato:"Penso che sia una cosa molto da Superman. Superman non è il tipo che ama dare consigli o dire agli altri cosa devono fare".