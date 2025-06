Superman, per celebrare l'uscita in sala del nuovo film di James Gunn, si terrà un Drone show in Italia

In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Superman, il nuovo film diretto da James Gunn, i cieli in Italia si accenderanno con uno speciale drone show dedicato al supereroe della DC Comics.

Per celebrare l'arrivo al cinema di Superman diretto da James Gunn, il 3 luglio Roma ospiterà un Drone Show sopra Castel Sant'Angelo. L'evento anticipa l'uscita del film - primo del nuovo universo DC Studios - prevista per il 9 luglio, con David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult nei ruoli iconici di Superman, Lois Lane e Lex Luthor.

Superman: lo spettacolo nei cieli anticipa il volo al cinema

Un'icona senza tempo, una capitale eterna e una notte pensata per brillare: il 3 luglio Roma diventerà la passerella celeste di Superman. Per salutare l'arrivo del nuovo film diretto da James Gunn - in sala dal 9 luglio con Warner Bros. Pictures - la città ospiterà uno spettacolare drone show sopra Castel Sant'Angelo. A partire dalle 22.00, una flotta di luci illuminerà il cielo con coreografie visive ispirate all'eroe di Metropolis, regalando alla città un omaggio luminoso che unisce tecnologia e immaginario collettivo.

La locandina di Superman

Un'iniziativa pensata non solo per i fan più accaniti del personaggio DC, ma anche per cinefili e curiosi: sarà un evento aperto, gratuito, immersivo, in grado di far brillare anche chi di Superman conosce solo l'iconica "S" sul petto. Il supereroe per eccellenza torna dunque a "volare" tra la gente prima ancora di solcare gli schermi, e lo fa con una celebrazione scenografica degna del suo mito.

James Gunn prende in mano le redini del primo capitolo del nuovo universo DC e lo fa a modo suo: con un'estetica riconoscibile, un tono che alterna epica e ironia, e soprattutto con un Superman ritratto nella sua umanità più profonda. "Un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano", si legge nella sinossi ufficiale. Non solo potere e responsabilità dunque, ma anche cuore e idealismo: un supereroe che - proprio oggi - torna a parlarci.