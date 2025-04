Superman, una foto dal set ha spoilerato la battaglia più importante dell'Uomo d'acciaio?

Una foto dal set di Superman di James Gunn potrebbe aver accidentalmente rovinato la battaglia più importante dell'Uomo d'Acciaio, per via di un indumento che per i fan rivela abbastanza dettagli.

Sul set del nuovo Superman di James Gunn è apparsa un'immagine sfocata, ma sufficientemente rivelatrice da scatenare i fan: si intravede quella che sembra proprio essere la leggendaria battle suit di Lex Luthor.

Il Luthor di Hoult: più vicino ai fumetti di quanto lo sia mai stato?

Un'armatura viola e verde che gli appassionati dei fumetti DC conoscono bene, soprattutto grazie alle sue frequenti apparizioni tra gli anni '70 e '80, ma che al cinema non aveva mai avuto il suo momento di gloria. Se confermata, la sua presenza non sarebbe solo un cenno nostalgico: rappresenterebbe un vero cambio di passo per il villain, restituendogli quella fisicità esplosiva che finora era rimasta confinata all'animazione e alle serie TV.

Gunn, da sempre appassionato lettore di fumetti, sembra determinato a non lasciarsi sfuggire nemmeno il più eccentrico dei dettagli cartacei. E a giudicare dal teaser già diffuso - che tra Krypto il Supercane e Guy Gardner non si fa mancare nulla - la rotta sembra davvero tracciata.

Nei fotogrammi del trailer, Nicholas Hoult compare per lo più in giacca nera o in smoking, pistola in mano e volto segnato da ferite: un dettaglio che lascia presagire uno scontro fisico, non solo mentale, con l'Uomo d'Acciaio. E se Luthor deve vedersela non solo con Superman ma anche con membri della Justice League, un'armatura potenziata è esattamente ciò che serve per pareggiare i conti. La war suit, infatti, da sempre dotata di jet, guanti a induzione di dolore e talvolta persino kryptonite, trasforma il genio miliardario in un combattente degno dei supereroi.

Un modo anche per prendere le distanze dalle versioni precedenti del personaggio, spesso relegate alla strategia da ufficio. Hoult, che ha già dimestichezza con le scene d'azione grazie ai suoi ruoli nei X-Men e in Mad Max: Fury Road, sembra pronto per un Luthor che tira fuori i muscoli. E mentre l'MCU cerca di rilanciarsi pescando dal repertorio di Iron Man, chissà che non sia proprio questo Superman a rubargli la scena, rilanciando il supergenio con elmetto e corazza come nuovo volto della rivincita DC.