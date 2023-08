Superman and Lois: brutte notizie per i fan in attesa della stagione 4

Le richieste dei fan sono state ascoltate e CW ha rinnovato Superman and Lois per una quarta stagione, ma la serie TV sull'uomo d'acciaio potrebbe subire degli slittamenti sulla tabella di marcia. Lo sciopero di attori e sceneggiatori, ancora in corso, non sembra avere una fine all'orizzonte e sta impattando sull'uscita di numerosi film e show. A fornire aggiornamenti non proprio positivi sulla questione ci ha pensato Perry Sook, CEO di Nexstar.

"Se lo sciopero continua a protrarsi, le varie produzioni saranno slittate al 2024 e oltre. Lo stesso può accadere a Superman and Lois" ha spiegato in un'intervista ai microfoni di Deadline.

Superman and Lois, giunto alla sua terza stagione, si è conquistato un buon pubblico di fedeli appassionati in questi anni.

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman and Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman ed Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. A interpretare Lex Luthor ci pensa invece Michael Cudlitz, star di The Walking Dead. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.

Superman and Lois 4, ci sono stati tagli al budget

Come rivelato nei mesi scorsi, la produzione ha deciso di limitare il numero di episodi a 10, prevedendo numerosi tagli al budget. Una scelta, effettuata per ammortizzare i costi di produzione, che ha impattato anche sul cast, escludendo diversi attori.

Tra questi Dylan Walsh, noto per aver interpretato il Generale Sam Lane nelle precedenti tre stagioni. Il suo personaggio è stato anche direttore del Department of Defense (DOD), aiutando Superman di tanto in tanto.