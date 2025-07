Superman di James Gunn ha accennato per la prima volta al nuovo Flash del suo DCU

Superman di James Gunn ha segretamente presentato il primo Flash della DCU, e non è stato Barry Allen. I fan potrebbero conoscere il Corridore Scarlatto dei fumetti DC grazie alle sue apparizioni nel DCEU di Zack Snyder e nell'ampio Arrowverse della CW (interpretato rispettivamente da Ezra Miller e Grant Gustin in ciascuna serie). Tuttavia, da quando Gunn ha assunto la direzione dei progetti cinematografici della DC, non si è più saputo nulla sul ritorno del personaggio in TV o al cinema.

Questo fino all'uscita di Superman nelle sale, poiché il film di debutto della DCU ha presentato un sottile riferimento al personaggio, introducendo una versione di Flash che i fan non vedevano dal vivo da parecchio tempo. Si tratta di una novità entusiasmante, poiché il blockbuster con David Corenswet segna il primo accenno a Flash nella nuova direzione del DC Universe e potrebbe essere presto protagonista di altri progetti ambiziosi per il futuro.

Il riferimento a Flash in Superman

Superman: David Corenswet in una foto del film

Durante le sequenze della Sala della Giustizia di Superman, in cui Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, chiede l'aiuto della Justice Gang per liberare Superman/Clark dalla prigione interdimensionale di Lex Luthor, si può vedere un murale particolare sulla parete.

In questo murale si possono individuare diversi eroi classici della DC, che sembrano raffigurare la prima versione della Justice League nei fumetti DC Comics, nota come Justice Society of America. Uno di questi eroi è Jay Garrick,il primissimo Flash.

Garrick è stato introdotto come il primo Flash nel 1940, quasi 20 anni prima che Barry Allen facesse il suo debutto nei fumetti. Il Flash originale era un ex scienziato che aveva acquisito super velocità e agilità dopo aver inalato vapore acqueo durante un esperimento di laboratorio.

Gunn aveva già anticipato che qualcosa di simile a questo murale sarebbe stato incluso nel suo nuovo blockbuster DCU, dicendo ai fan durante un evento dedicato a Superman a Londra:

"Ecco una scena iconica con un murale enorme sullo sfondo che racconta la storia dei metaumani nella DCU. La maggior parte delle attività commerciali prendono il nome da uno scrittore o un artista di fumetti, oppure da attività commerciali che esistono all'interno dell'universo DC, sulle pagine dei fumetti. Più avanti, c'è una scena iconica con un enorme murale sullo sfondo che racconta la storia dei metaumani, e sarà in questo mondo davvero molto divertente quando renderemo pubbliche quelle immagini. Quindi la trama è molto profonda ed è stato davvero divertente creare questo mondo. Questo è uno dei motivi per cui mi piace molto la DC, perché non è New York e Los Angeles, è Gotham e Central City ed Evergreen. È davvero la creazione di un altro mondo, con altre regole e altre cose che sono comuni".

I fan di oggi potrebbero conoscere Jay Garrick per il suo ruolo ricorrente interpretato da John Wesley Shipp, nelle serie The Flash e Stargirl della CW, nonché per la sua apparizione nel film The Flash del 2023.

The Flash: Grant Gustin interpreta Barry Allen nell'episodio Power Outage

Il nuovo DCU di James Gunn ha appena fatto il suo debutto sul grande schermo con l'uscita di Superman. Mentre l'attore di Twister dà vita all'eroe DC protagonista del film, molti altri supereroi DC di lunga data interpretano ruoli chiave, tra cui Hawkgirl di Isabela Merced, Guy Gardner di Nathan Fillion e Mister Terrific di Edi Gathegi.

Il nuovo film del regista di The Suicide Squad segue Superman/Clark Kent tre anni dopo l'inizio del suo viaggio come potente protettore della Terra, mentre il miliardario folle Lex Luthor (Nicholas Hoult) mette in atto un piano per screditare l'Uomo d'Acciaio.