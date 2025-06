Superman 2, James Gunn già al lavoro sul sequel: "Ma non sarà quello che vi aspettate"

Superman sarà il primo film del DCU e avrà un ruolo fondamentale nella creazione del nuovo universo cinematografico dei DC Studios. In vista dell'uscita del film, il regista James Gunn ha confermato che sta già progettando un sequel, ma ha lasciato intendere che potrebbe non essere quello che i fan si aspettano.

Gunn ha commentato il futuro del DCU dopo l'arrivo di Superman in una nuova intervista con Entertainment Weekly. Curiosamente, quando gli è stato chiesto se stesse lavorando a un sequel, il regista ha risposto: "Quello a cui sto lavorando è in qualche modo... Voglio dire, sì, sì, sì, sì. Ma è un vero e proprio sequel di Superman? Non direi necessariamente".

Si tratta di informazioni sufficienti per far sì che i fan continuino a fare le ipotesi più fantasiose sul tipo di progetto di cui Gunn sta parlando. Se non si tratta di un sequel "vero e proprio", ciò potrebbe significare che l'Uomo d'Acciaio di David Corenswet non sarà l'unico personaggio su cui si focalizzerà la narrazione.

La saga World's Finest arriva finalmente al cinema?

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

È possibile che Gunn stia alludendo a uno spin-off che punterebbe i riflettori su un altro personaggio con Superman con un ruolo di supporto. È altrettanto possibile che Superman rimanga ancora il personaggio principale, ma che venga portato fuori da Metropolis in un luogo completamente nuovo, forse addirittura nel multiverso. Per il momento i fan dovranno rimanere solo con le loro ipotesi, finché Gunn non divulgherà ulteriori dettagli in futuro.

Superman e Krypto

In molti sospettano che James Gunn possa portare all'interno di questo nuovo DC Universe il mondo raccontato nella saga antologica della DC World's Finest, che in tal caso includerebbe anche il personaggio di Batman. Tuttavia, questa scelta potrebbe essere un po' troppo simile a quella del precedente DCEU, quando Batman v Superman: Dawn of Justice venne annunciato subito dopo il successo de L'uomo d'acciaio di Zack Snyder.

Quello che è certo è che per Gunn sono le storie ad avere un'importanza assoluta all'interno dei DC Studios: "La cosa più importante sono le storie specifiche, ma c'è anche una storia molto più grande che stiamo raccontando e che richiederà un po' più di tempo", aveva dichiarato il regista a proposito della fase "Gods and Monsters" del DCU.