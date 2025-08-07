Superman 2 si farà? DC annuncia un nuovo film di James Gunn, ma non conferma l'atteso sequel

David Zaslav, CEO di Warner Bros Discovery, non ha confermato ufficialmente la produzione di Superman 2, il sequel del film con star David Corenswet, pur rivelando che James Gunn realizzerà un nuovo progetto tratto dai fumetti della DC.

Durante un incontro con gli investitori si è parlato infatti del futuro delle avventure dei supereroi, lasciando un po' in sospeso la situazione.

Un nuovo film DC scritto da Gunn

James Gunn ha già svelato che sta scrivendo un nuovo lungometraggio in cui apparirà Superman, nella versione interpretata da David Corenswet, ma non ha svelato, nemmeno rispondendo alla domanda di un fan, se è stato ideato come un vero e proprio sequel o se si tratterà di un progetto in cui Clark Kent non sarà il protagonista, ma verrà semplicemente coinvolto accanto ad altri personaggi.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Zaslav ha ora dichiarato in modo criptico che Gunn scriverà e dirigerà "il prossimo film nella Super-Famiglia". La scelta di non parlare in modo esplicito di un sequel lascia quindi aperta l'ipotesi che il progetto non si limiterà a riportare in scena Superman, Lois Lane e probabilmente Lex Luthor, ma potrebbe proseguire la storia anche di altri personaggi, come Supergirl.

Il successo di Superman

Il film che ha segnato il debutto di Corenswet nell'iconico ruolo ha dato il via al nuovo DC Universe, guadagnando fino a questo momento circa 550 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tra i prossimi progetti tratti dai fumetti ci sono anche la stagione 2 di Peacemaker, il film di Supergirl e la nuova serie Lanterns, in arrivo nel 2026.

In fase di sviluppo ci sono poi Clayface, le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e viene descritto come un horror, e una nuova versione di Wonder Woman.

Gunn ha preso il controllo del DC Universe nel 2022 e, insieme a Peter Safran, sta delineando il futuro dei progetti della DC, ideando un piano della durata di 10 anni che comprende, ovviamente, anche sequel e spinoff.