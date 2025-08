Superman: James Gunn sta preparando un sequel o no? L'ambigua risposta a un fan su Threads confonde le idee

Il primo cinecomic del DC Universe avrà presto un seguito oppure non è in programma? La frase del regista di Guardiani della Galassia ha spiazzato gli utenti.

Superman 2 ci sarà oppure no? Le risposte di James Gunn sull'argomento sembrano essere sempre piuttosto evasive, e l'ultima su Threads, in seguito alla richiesta di delucidazioni di un fan non ha migliorato la situazione.

Inizialmente, Superman non avrebbe dovuto avere un sequel ma in seguito sono circolate voci sulla possibile produzione di un altro capitolo per il DC Universe, anche se non è certo che ciò possa avvenire.

La confusione sul possibile sequel di Superman 2

Sul proprio account di Threads, James Gunn ha risposto ad una domanda di un fan sui suoi programmi lavorativi attuali:"Press tour di Peacemaker!! E scrittura del sequel!!!" ha risposto Gunn.

David Corenswet e Krypto in Superman

Quando un fan gli ha chiesto quando avrebbe dato notizie sul sequel, James Gunn ha risposto:"L'ho appena fatto!". Il dubbio è lecito: si riferisce ad un sequel di Peacemaker o ad un sequel di Superman? Peccato che in precedenza, James Gunn aveva escluso la possibilità di realizzare un sequel su Superman. Avrà cambiato idea?

Il prossimo progetto del DC Universe

Nel frattempo, James Gunn è impegnato, come da lui stesso confermato, nel tour promozionale della stagione 2 di Peacemaker, in arrivo ad agosto. Il prossimo film del DCU sarà invece Supergirl.

Protagonista sarà Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, che potrebbe partecipare, eventualmente, proprio ad un sequel di Superman. Nel cast del primo film, David Corenswet interpreta Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane e Nicholas Hoult veste i panni della nemesi storica di Superman, Lex Luthor, in passato interpretato da grandi star del cinema come Gene Hackman e Kevin Spacey.

Il film è il primo del nuovo DC Universe, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, dopo la chiusura del fallimentare DC Extended Universe.