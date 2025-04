Supergirl: Woman of Tomorrow, le foto dal set anticipano il look di Jason Momoa nei panni di Lobo

Le ultime immagini rubate dal set di Supergirl: Woman of Tomorrow offrono un'anticipazione del look di Jason Momoa nei panni del celebre antieroe DC, Lobo.

Nuove immagini dal set di Supergirl: Woman of Tomorrow ci concedono un primo sguardo - seppur sfocato - al personaggio interpretato da Jason Momoa, ovvero Lobo, l'iconico cacciatore di taglie intergalattico dei fumetti DC.

Le immagini, catturate presumibilmente da un drone durante le riprese, mostrano una figura vestita con l'inconfondibile giubbotto nero, pelle grigiastra e lunghi capelli scuri: tutti tratti distintivi del famigerato Ultimo Czarniano. Sebbene la qualità degli scatti lasci a desiderare, sembrano autentici e molto diversi dai recenti fake circolati in rete.

Il debutto di Lobo nel DCU

Secondo chi ha scattato le foto, la scena in questione sarebbe un momento d'azione in cui Lobo brandisce la sua iconica arma a uncino incatenato, segno che il personaggio avrà fin da subito un'impronta dinamica all'interno del film.

Lobo, on Supergirl Woman of Tomorrow Set, filming a Fight Scene! pic.twitter.com/XZlGrqAWaJ — UnBoxPHDFILM (@UnBoxPHDFILM) April 22, 2025

In una recente intervista, Momoa ha dichiarato: "È il ruolo che ho sempre sognato. Ho sempre adorato questo fumetto, quindi sono davvero emozionato. Interpretarlo è un onore... e sì, la moto è pazzesca".

Alla domanda sul futuro del personaggio, l'attore ha aggiunto: "Spero davvero che ci sia altro in arrivo. In Supergirl farò solo una breve apparizione, ma è un personaggio con tanto potenziale".

Vista la passione di James Gunn per personaggi irriverenti e anticonformisti, non è da escludere che questo cameo si trasformi in qualcosa di più, magari con un film standalone o altre apparizioni nel nuovo DC Universe.

Una Supergirl più dura che mai

Annunciato come parte della nuova fase DC, Supergirl: Woman of Tomorrow si basa sull'omonima opera di Tom King. Il regista James Gunn ha sottolineato fin da subito il tono più cupo e maturo di questa nuova versione di Kara Zor-El: "Superman è cresciuto sulla Terra con una famiglia amorevole. Supergirl, invece, ha vissuto su un frammento di Krypton, ha visto morire le persone intorno a lei ed è arrivata sulla Terra da adolescente. È molto più dura, molto diversa dalla versione a cui siamo abituati".

Nel film, Supergirl si lancia in un viaggio spaziale per celebrare il suo 21º compleanno in compagnia del suo inseparabile cane Krypto. Durante il suo percorso incontrerà Ruthye, una giovane donna in cerca di vendetta, e insieme daranno vita a un'avventura che si preannuncia epica.

Il cast vede protagonista Milly Alcock (nota per House of the Dragon) nei panni di Supergirl, accanto a Eve Ridley (Ruthye), Matthias Schoenaerts (Krem delle Colline Gialle), Jason Momoa (Lobo), David Krumholtz (Zor-El) ed Emily Beecham (Alura In-Ze). La regia è affidata a Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è firmata da Ana Nogueira. Supergirl: Woman of Tomorrow arriverà nelle sale il 26 giugno 2026.