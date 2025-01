Supergirl: Woman of Tomorrow, annunciati i genitori di Kara Zor-El nel nuovo film DC

A pochi giorni dall'inizio delle riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, che vedrà Milly Alcock, star di House of the Dragon, nel ruolo della supereroina protagonista, arrivano nuove notizie sul cast del film.

Oggi Deadline ha rivelato i nomi degli attori che interpreteranno i genitori di Kara Zor-El (alias Supergirl): il talentuoso David Krumholtz, noto per la sua partecipazione a Oppenheimer e Lousy Carter, ed Emily Beecham, che nota per Ave, Cesare! e The Covenant.

Krumholtz, recentemente apparso nel film di Christopher Nolan Oppenheimer, è anche protagonista del biopic su Bruce Springsteen, Deliver Me from Nowhere, e di altri progetti come il thriller Altar di A24 e la commedia natalizia Miracle on 74th Street.

Beecham, invece, ha recitato in Crudelia, Outside the Wire e in serie come 1899 e Into the Badlands, con in programma anche il dramma d'epoca King & Conqueror.

Il cast, la trama e i dettagli di Supergirl: Woman of Tomorrow

Krumholtz e Beecham si uniscono a un cast che include la Alcock nel ruolo di Supergirl, Matthias Schoenaerts nei panni del villain Krem, Jason Momoa in quelli di Lobo e Eve Ridley come Ruthye Mary Knolle.

Jocelyn DeBoer: un primo piano di David Krumholtz

Sebbene la trama del film sia ancora avvolta nel mistero, si sa che la produzione è appena iniziata nel Regno Unito. Il regista Craig Gillespie porta sullo schermo una sceneggiatura di Ana Nogueira. Il film è tratto dalla serie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King, pubblicata nel 2022 e illustrata da Bilquis Evely. James Gunn e Peter Safran, capi della DC, sono i produttori del progetto, mentre Chantal Nong, EVP della DC, figura come produttore esecutivo.

Nel film, Supergirl intraprende un viaggio attraverso la galassia per celebrare il suo 21° compleanno con il suo inseparabile compagno Krypto, il supercane. Durante il suo cammino, incontra una giovane donna di nome Ruthye, coinvolgendosi in una missione di vendetta.

Little Joe: una scena del film con Emily Beecham

Nel fumetto da cui è tratto il film, il villain Krem uccide il padre di una giovane aliena, spingendo quest'ultima a chiedere aiuto a Supergirl. Ruthye, descritta come una nobile guerriera, accompagna la protagonista in una caccia galattica per fare giustizia. È probabile che il personaggio interpretato da Eve Ridley avrà un ruolo fondamentale in questa parte della storia. Anche Krypto, già protagonista del primo trailer del nuovo reboot di Superman di James Gunn, avrà un ruolo significativo nell'avventura.