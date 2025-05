Supergirl, svelati i piani del Lobo di Jason Momoa nel nuovo DC Universe?

Dopo l'arrivo del nuovo full trailer di Superman, lo scooper Daniel Richtman ha condiviso alcune rivelazioni circa i diversi personaggi del nuovo DC Universe di James Gunn che verrà inaugurato al cinema proprio con il film dedicato all'Uomo d'Acciaio.

Oltre a sostenere che la pellicola in uscita a luglio avrà una struttura narrativa pesantemente ispirata ai fumetti di All-Star Superman, l'insider si è soffermato sul personaggio di Lobo, interpretato da Jason Momoa, che farà il suo debutto in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Richtman ha saputo da alcune delle sue fonti che il Lobo di Jason Momoa tornerà dopo gli eventi raccontati nel film dedicato a Supergirl, e l'intenzione dei DC Studios sarebbe quella di utilizzarlo in vari progetti futuri.

Come sono andati gli ultimi test-screening di Superman?

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

I DC Studios sono separati dalla Warner Bros. nello stesso modo in cui i Marvel Studios sono in gran parte separati dalla Disney. Tuttavia, i responsabili dello studio, Pam Abdy e Mike De Luca, hanno ancora il polso della situazione e di recente hanno elogiato Superman, un film che, a quanto si dice, è stato largamente apprezzato nelle proiezioni di prova.

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

"Ho inseguito James come produttore quando ha fatto Slither e ho iniziato con i suoi film a basso budget", ha spiegato De Luca. "È davvero unico e penso che la DC sia in ottime mani con loro due".

"Abbiamo visto una prima versione di Superman, e non voglio osannare il protagonista, c'è un sacco di marketing che sta per essere lanciato prima dell'uscita, ma lui ha davvero capito l'incarico", ha continuato il dirigente. "Il suo cuore è nel posto giusto, il suo obiettivo è reale, e siamo davvero entusiasti della loro nuova versione della DC".