Supergirl, questa grande star di Hollywood avrà un cameo nel film DCU?

Questa settimana si è tenuta una proiezione di prova di Supergirl e diversi addetti ai lavori hanno condiviso opinioni (per lo più) positive, anche se non entusiastiche, riguardo al film.

Ora è emerso qualche dettaglio in più, tra cui la notizia che un certo attore dovrebbe prestare la sua voce a un personaggio misterioso. Nell'ultima puntata del suo podcast The Hot Mic, Jeff Sneider ha rivelato ciò che la sua fonte gli ha detto riguardo al prossimo film del DC Universe.

Molti dettagli sono molto simili a quelli che avevamo già sentito nelle notizie precedenti ( ad esempio che Milly Alcock è fantastica, le scene d'azione sono buone, il cattivo è deludente), ma Sneider ha aggiunto altri dettagli succosi che sorprenderanno alcuni. Attenzione ai possibili spoiler .

Supergirl, Milly Alcock in una scena del trailer

Chi è il misterioso attore che avrà un cameo in Supergirl?

Nel corso della sua diretta, Sneider ha rivelato di aver sentito dire che Seth Rogen avrà un cameo vocale all'interno del film.

Non abbiamo idea di quale personaggio interpreterà Rogen, ma qualcuno ha successivamente ipotizzato che presterà la sua voce a Krypto (ipotesi già smentita dallo stesso Sneider). Il supercane di Kara non parlava nel Superman di James Gunn, ma sappiamo che i pianeti con un sole rosso privano Kara dei suoi poteri. È possibile che anche la fisiologia di Krypto possa essere alterata?

Inoltre, sembra che ci saranno problemi di "comunicazione" tra Kara Zorl-El e Superman (David Corenswet), perché lei parlerà kryptoniano. Non abbiamo ulteriori dettagli, ma questo potrebbe suggerire che appariranno insieme in una sorta di flashback, in cui l'Uomo d'Acciaio parlerà con sua cugina dalla Terra e non la raggiungerà personalmente nello spazio.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Supergirl sarà in missione nello spazio profondo

"Quando un nemico inaspettato e spietato minaccia Kara Zor-El, lei è costretta, contro la sua volontà, ad allearsi con un compagno insolito. Insieme, intraprendono un epico viaggio cosmico in cui sono in gioco la vendetta e la giustizia, e in cui Kara deve confrontarsi con le sue origini per trovare la propria strada come eroina".

Supergirl vedrà anche Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts in quello del malvagio Krem of the Yellow Hills. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei panni dei genitori di Kara, Zor-El e Alura. Warner Bros. ha annunciato la data d'uscita per il 26 giugno 2026.