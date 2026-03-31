Supergirl: Kara entra in azione per salvare il suo unico amico nel nuovo trailer

Bisognerà attendere il 25 giugno prima di poter andare nelle sale a vedere Supergirl, il nuovo film prodotto dai DC Studios di cui è stato condiviso un trailer inedito che regala nuove anticipazioni sul progetto con star Milly Alcock.

Il lungometraggio è un nuovo tassello dell'universo cinematografico e televisivo ideato da James Gunn e Peter Safran e arriva dopo la prima avventura di Superman, interpretato da David Corenswet.

Cosa mostra il nuovo trailer di Supergirl

Nel video condiviso online si vede Clark Kent, nella versione interpretata da David Corenswet nel film diretto da James Gunn (di cui potete leggere la nostra recensione), mentre manda un messaggio alla cugina Kara che dichiara che Krypto è il suo unico vero amico.

La giovane compie quindi un piccolo viaggio per celebrare il suo 21esimo compleanno e si ritrova alle prese con un problema e un terribile rischio. Nel trailer di Supergirl si scopre infatti che l'amato supercane è in pericolo a causa di un villain chiamato Krem, interpretato da Matthias Schoenaerts, e, insieme a Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), deve compiere una missione per salvare l'amico con un antidoto, che deve essere somministrato entro tre giorni, e vendicarsi di quanto accaduto.

Ecco il trailer in cui appare anche Lobo, interpretato da Jason Momoa:

Chi ha realizzato l'attesa avventura DC

Alla regia del film è stato impegnato Craig Gillespie, basandosi su una sceneggiatura di Ana Nogueira.

La sinossi ufficiale diffusa dallo studio anticipa: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

I protagonisti, accanto alla star di House of the Dragon Milly Alcock, sono Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Il film è prodotto dai responsabili dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, basato sui personaggi DC, con Supergirl ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther sono i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, Gillespie è affiancato dal direttore della fotografia Rob Hardy, dallo scenografo Neil Lamont, dalla montatrice Tatiana S. Riegel, dalla costumista Anna B. Sheppard, dal supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann e dal compositore Tom Holkenborg.