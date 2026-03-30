Supergirl: il nuovo teaser contiene un cameo di David Corenswet versione Superman

DC ha annunciato con un video inedito che tra poche ore sarà condiviso online un trailer inedito del film con star Milly Alcock.

Nella giornata di domani verrà diffuso il nuovo trailer dell'atteso film Supergirl, con star l'attrice Milly Alcock. Nell'attesa di assistere a sequenze inedite e anticipazioni del progetto, DC e Warner Bros hanno condiviso online un teaser con star David Corenswet, il nuovo interprete di Superman.

Cosa si vede nel teaser di Supergirl

Nel video condiviso da DC Studios si vede Krypto, il simpatico 'super cane' che è stato protagonista di alcune memorabili scene in Superman (di cui potete leggere la nostra recensione), mentre si muove per una stanza in cui regna il caos e il disordine, con bottiglie, spazzatura e vestiti ovunque.

Nel video si può poi sentire Clark Kent, interpretato da David Corenswet, mentre lascia un messaggio alla cugina, interpretata da Milly Alcock. Superman dichiara: "Ehi, sono io, Clark. Sai, sono semplicemente preoccupato perché sai... Ci manchi. Uhm, stavo semplicemente mettendomi in contatto per capire quando pensi potresti tornare".

Nel teaser di Supergirl si vede quindi Clark su uno schermo televisivo, qualche immagine del costume dell'eroina, e la protagonista che alza il volume mentre ascolta della musica sul suo iPod.

Cosa racconterà Supergirl

Il secondo progetto dei DC Studios, sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, uscirà nei cinema di tutto il mondo nell'estate del 2026 distribuito da Warner Bros.

La sinossi anticipa: "Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo vicino a casa, Kara Zor-El, alias Supergirl, è costretta a stringere un'improbabile alleanza intraprendendo un'epica avventura interstellare all'insegna della vendetta e della giustizia".

Nel cast ci sono anche Jason Momoa, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Il film è prodotto dai responsabili dei DC Studios Peter Safran e James Gunn, basato sui personaggi DC, con Supergirl ispirata ai personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther sono i produttori esecutivi. Dietro la macchina da presa, Gillespie è affiancato dal direttore della fotografia Rob Hardy, dallo scenografo Neil Lamont, dalla montatrice Tatiana S. Riegel, dalla costumista Anna B. Sheppard, dal supervisore agli effetti visivi Geoffrey Baumann e dal compositore Ramin Djawadi.