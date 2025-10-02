Supergirl, nuovi dettagli sul prossimo film DCU: "Non sarà solare come Superman"

Dopo Superman e la seconda stagione di Peacemaker, il prossimo tassello del nuovo DC Universe di James Gunn sarà rappresentato dall'arrivo nelle sale di Supergirl, diretto da Craig Gillespie e con protagonista Milly Alcock.

La pellicola porta la firma di Ana Nogueira, star di The Vampire Diaries che è passata dalla recitazione alla scrittura convincendo tutti grazie al suo debutto Off-Broadway, Empathitrax, una storia su una coppia in difficoltà che prende una pillola per provare le emozioni l'uno dell'altro.

Grazie a quella storia, Nogueira "ha iniziato a ricevere proposte per sceneggiature fantasy e fantascientifiche futuristiche" e la Warner Bros. l'ha assunta per scrivere un film su Supergirl con Sasha Calle come protagonista. Anche se il progetto è stato accantonato quando il DCEU è stato rebootato in favore del DCU, Gunn e Peter Safran hanno voluto coinvolgere l'autrice nella loro versione di Supergirl.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

La storia sarà fedele al materiale di Tom King e Bilquis Evely

In un'intervista concessa a Variety, si evidenzia come la sceneggiatrice sia una grande fan dei film sui supereroi, nonostante non sia una lettrice abituale di fumetti. Spiegando il suo approccio al personaggio, Nogueira ha dichiarato: "Ha visto Krypton essere completamente distrutto. Ho sempre pensato: 'Non riesco a capire la versione del personaggio che è così solare'".

Dopo aver letto la versione "più cruda, grintosa, provocatoria e divertente" di Kara in Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, Nogueira ha deciso di replicare quello stesso stile sul grande schermo. "Quando l'ho letto, ho pensato: 'Eccola lì'", ha osservato.

La sceneggiatrice ha confermato che sta lavorando a Teen Titans e Wonder Woman per i DC Studios e ha venduto una sceneggiatura di una commedia romantica alla New Line Cinema, che ha scritto insieme a Sas Goldberg. Safran sarà il produttore e Nogueira ha aggiunto: "È un bel cambio di ritmo. Non ci sono alieni, né esplosioni e nessuno viene picchiato!".

Superman: David Corenswet in un frame

Supergirl è il prossimo capitolo della Super-Saga

Il film vedrà l'eroina avventurarsi nello spazio per combattere Krem delle Colline Gialle e Lobo. Kara Zor-El dovrebbe poi avere un ruolo importante in Man of Tomorrow, il sequel di Superman in arrivo nel 2027. Nel film, Supergirl attraversa la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto, il supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce coinvolta in una sanguinosa ricerca di vendetta.

Il cast include Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle, Jason Momoa nel ruolo di Lobo, David Krumholtz nel ruolo di Zor-El ed Emily Beecham nel ruolo di Alura In-Ze. L'uscita della pellicola è prevista per il 26 giugno 2026.