Superman: James Gunn svela nuovi dettagli sul sequel Man of Tomorrow

Warner Bros. Pictures ha ufficializzato nuovi dettagli sul futuro del DCU di James Gunn. Dopo il successo di Superman, uscito negli Stati Uniti lo scorso luglio, il regista ha svelato nuove importanti informazioni sul sequel, intitolato Man of Tomorrow. Il film, già molto atteso dal pubblico, vedrà il ritorno di David Corenswet nei panni di Superman e di Nicholas Hoult come Lex Luthor, con Rachel Brosnahan nuovamente nel ruolo di Lois Lane.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Gunn, la nuova pellicola sarà profondamente diversa dal precedente capitolo. La trama infatti ruoterà attorno a un'inedita dinamica: Superman e Lex Luthor, da sempre acerrimi nemici, saranno costretti a collaborare per affrontare una minaccia molto più grande. Un'idea che sta già accendendo i forum e le community di fan, convinti che il misterioso avversario possa essere nientemeno che Brainiac, uno dei villain più iconici dell'universo DC.

James Gunn conferma la collaborazione tra Superman e Lex Luthor

L'annuncio è arrivato durante un intervento all'Howard Stern Show, in cui Gunn ha rivelato che una delle teorie più diffuse in rete era corretta: il film vedrà infatti i due personaggi cooperare, seppur con riluttanza, contro un pericolo inedito. Pur senza fornire dettagli precisi, il regista ha descritto la vicenda come una "storia di alleanze forzate e conflitti morali", elementi che promettono di aggiungere complessità al rapporto tra i due protagonisti.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Un altro dettaglio interessante riguarda il collegamento tra Man of Tomorrow e la serie Peacemaker. Gunn ha spiegato che la seconda stagione dello show con John Cena fungerà da vero e proprio preludio al film, contenendo indizi narrativi che condurranno direttamente al nuovo capitolo di Superman. Questo collegamento rafforza la strategia del DCU di creare un universo coeso, in cui cinema e serie tv si intrecciano in una trama comune.

Per quanto riguarda il calendario, Gunn ha indicato che le riprese di Man of Tomorrow inizieranno nella primavera del 2026. La data di uscita è già stata confermata: il film approderà nelle sale il 9 luglio 2027, distribuito da DC Studios e Warner Bros. Pictures. Nel frattempo, Superman resta disponibile sulle principali piattaforme di streaming digitale per l'acquisto o il noleggio, mentre i nuovi episodi della seconda stagione di Peacemaker continueranno a uscire ogni giovedì fino al 9 ottobre 2025, giorno del finale di stagione.