Clayface, la descrizione del trailer anticipa il body horror del DC Universe

Il terzo film del nuovo DC Universe di James Gunn è stato il protagonista di una presentazione alla CinemaCon di Las Vegas dove i presenti hanno potuto vedere le prime immagini dell'horror

I DC Studios hanno svelato un lato più malvagio del proprio universo di supereroi con Clayface, film body horror che vede protagonista uno dei nemici storici di Batman.

Il film, in uscita nelle sale il 23 ottobre, si è mostrato con il suo primo trailer alla CinemaCon, la convention annuale dei gestori di sale cinematografiche attualmente in corso a Las Vegas.

Clayface, Tom Rhys Harries al panel di HBO Max

Cosa succede nel primo trailer di Clayface

Tom Rhys Harries interpreta il cattivo mutaforma dei fumetti DC, il cui vero nome è Matt Hagen. Inizia come un attore in difficoltà con il volto sfigurato, per poi subire una trasformazione scientifica che trasforma il suo corpo interamente in argilla.

Il trailer mostra Matt seduto su un letto d'ospedale con il volto fasciato e insanguinato. Viene attaccato da un aggressore armato di coltello e gli vengono iniettate misteriose sostanze chimiche che gli conferiscono i suoi poteri.

Il volto di Matt cambia ripetutamente, mostrandolo a volte senza occhi né bocca, e nei momenti finali è seduto in una vasca da bagno e si pulisce tutto il viso. C'è anche un'inquadratura in penombra di lui con un pugno gigante a forma di mazza, proprio come era solito fare per colpire Batman nei fumetti DC.

Chi è Clayface e cosa sappiamo del film in arrivo

Preannunciato come un body horror, la pellicola racconterà una versione alternativa del personaggio dei fumetti mutaforma noto come villain che si scontra con Batman. Introdotto in Detective Comics #40 nel giugno 1940, il personaggio di Clayface inizialmente era un attore di successo che, dopo essere passato al crimine, aveva assunto l'identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Il suo corpo, apparentemente fatto di argilla, gli consente di mutare forma. Nel corso degli anni, Clayface è apparso in numerosi film, serie TV, videogiochi e altre opere mediatiche.

A dirigere il progetto scritto da Mike Flanagan e Hossein Amini è il regista di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti James Watkins. Fanno parte del cast anche Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan e David Dencik.