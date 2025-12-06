Supergirl: svelati i dettagli del costume di Milly Alcock grazie a nuove foto

DC Studios ha esposto all'evento CCXP gli abiti creati per la protagonista del film DCU che è diretto da Craig Gillespie.

Milly Alcock ha debuttato nell'eroico ruolo di Supergirl in occasione del film Superman, con star David Corenswet, e online sono state ora condivise le foto del costume indossato dall'attrice nel progetto di cui sarà assoluta protagonista.

In occasione dell'evento CCXP, DC Studios ha infatti organizzato una piccola mostra che permette ai fan, dei fumetti e degli adattamenti delle loro avventure realizzate per gli schermi, di vedere da vicino gli abiti indossati sul set.

Le anticipazioni grazie alle foto

Il nuovo costume realizzato per Supergirl sembra essere più simile a quello del cugino di Kara, ovvero Clark Kent, nel film diretto da James Gunn.

Il blu utilizzato è leggermente diverso da quello della prima apparizione di Milly Alcock nel DCU ed è presente, ovviamente, l'iconico logo della S.

Ecco alcuni scatti condivisi online:

Gli interpreti di Supergirl

Nel cast ci sarà anche Eve Ridley, recentemente apparsa nella serie Il problema dei tre corpi, con la parte della nobile guerriera Knolle. Il villain Krem, invece, avrà il volto dell'attore Matthias Schoenaerts, attualmente alle prese con alcuni problemi con la giustizia belga.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

Tra i protagonisti ci sarà poi Jason Momoa nella parte di Lobo. L'attore tornerà quindi nel DC Universe dopo essere stato la star dei film dedicati alle avventure di Aquaman. Jason, in più di un'occasione, aveva ammesso che sperava di essere coinvolto da Peter Safran e James Gunn nei prossimi progetti tratti dai fumetti, desiderio che si è poi realizzato.

Gunn, alcuni mesi fa, aveva rivelato che Milly Alcock era stata la prima persona a cui aveva pensato per la parte di Supergirl, proponendo il suo nome a Peter Safran, con cui si sta occupando del futuro dei DC Studios, dopo aver letto il fumetto.

Il film arriverà nei cinema americani il 26 giugno 2026 e si basa sul fumetto di Tom King Woman of Tomorrow, illustrato da Bilquis Evely. Ana Nogueira ha adattato la storia raccontata nel fumetto per portare le avventure della supereroina sul grande schermo.