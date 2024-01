Supergirl, casting quasi alla fine: è sfida tra Milly Alcock e Meg Donnelly

Il personaggio di Supergirl, prima ancora del suo film solista, sarà introdotto in Superman: Legacy, in uscita nel 2025

La casting per il ruolo di Supergirl nel nuovo DC Universe di James Gunn è vicino al suo completamento. La scelta si sarebbe ridotta a soli due nomi, Milly Alcock e Meg Donnelly, che proveranno il costume negli screen test.

Secondo diverse fonti, i provini per il ruolo si sono svolti ieri e il campo si è ristretto alle sole due attrici.

Chi sono Milly Alcock e Meg Donnelly?

Milly Alcock, nota soprattutto per il suo lavoro nello spin-off della HBO Game of Thrones House of the Dragon, nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen, e Meg Donnelly, che ha recitato nella serie musicale di successo Zombies di Disney Channel e che dà la voce al personaggio nei recenti e attuali film d'animazione della DC, sono state entrambe provinate ad Atlanta, secondo le fonti.

I boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran erano presenti ai casting.

Supergirl nel DCU

Supergirl è una parte fondamentale dei piani di Gunn e Safran, che stanno mettendo insieme il loro programma per i DC Studios. Warner Bros. Discovery ha assunto il duo alla fine del 2022 per reimpostare il percorso dei film della Warner incentrati sui personaggi della DC Comics.

Supergirl, che sarà protagonista di un film tutto suo, intitolato Supergirl: Woman of Tomorrow, dopo essere stata introdotta nel film di Gunn su Superman, Superman: Legacy, è una componente chiave di questo piano.

Il film, ancora in fase di sviluppo, è ispirato a una miniserie a fumetti scritta da Tom King, pubblicata tra il 2021 e il 2022, che cerca di ridefinire il personaggio come qualcosa di più di una semplice versione femminile di Superman.

"Superman è un ragazzo mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli, mentre Supergirl, in questa storia, è un personaggio cresciuto su Krypton", ha spiegato Gunn in un video pubblicato sui social media quando lo slate dei nuovi DC Studios è stato rivelato nel gennaio 2023. "Ha visto tutti quelli che la circondavano perire in modo terribile, quindi è un personaggio molto più cupo".

Supergirl: Woman of Tomorrow, James Gunn svela i primi dettagli sulla trama del film

L'attrice e drammaturga Ana Nogueira sta scrivendo la sceneggiatura. Il progetto non ha ancora un regista. Nei fumetti, Supergirl (nota anche come Kara Zor-El) è cugina di Superman, che in Legacy sarà interpretato da David Corenswet. Sasha Calle ha interpretato il personaggio in The Flash, ma Gunn e compagnia stanno andando in una direzione diversa da quanto fatto con il DCEU.

Tra le attrici prese in considerazione in precedenza c'erano Cailee Spaeny, la star di Priscilla, ed Emilia Jones, star di CODA.