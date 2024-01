Supergirl: Woman of Tomorrow - Millie Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly in corsa per il ruolo dell'eroina

Uno dei prossimi progetti dei DC Studios è il film Supergirl, Woman of Tomorrow e iniziano a emergere i primi nomi delle possibili protagoniste.

Le fonti del sito Deadline sostengono infatti che tra le attrici che si presenteranno per dei test ci saranno Milly Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly.

La ricerca della protagonista

Il casting per assegnare la parte di Supergirl è in corso e lo studio sembra voglia realizzare degli screen test entro il prossimo mese prima di decidere la propria protagonista. James Gunn è inoltre coinvolto nel processo di selezione e il personaggio dovrebbe essere introdotto con un cameo in un progetto che anticiperà quello totalmente dedicato alla giovane supereroina, ancora senza un regista.

Millie Alcock, il primo dei nomi riportati dal sito americano, è stata protagonista della prima stagione di House of the Dragon con la parte della principessa Rhaenyra Targaryen. Emilia Jones, invece, è stata la star del film premio Oscar CODA e della serie Locke & Key. Meg Donnelly, infine, è già conosciuta dai fan della DC per aver dato voce proprio a Supergirl nei film animati Legion of Superheroes e Justice League: Crisis of Infinite Earths Part One.

La rinascita di Supergirl: dal fumetto alla TV, andata e ritorno

Il progetto

Il film si baserà sui fumetti di Tom King e James Gunn, presentando un anno fa il progetto, aveva ricordato che la versione del personaggio al centro del film è cresciuta vedendo tutte le persone intorno a lei morire ed essere uccise in modi terribili durante i suoi primi 14 anni di vita, prima di arrivare sulla Terra. Questi eventi l'hanno profondamente segnata e sarà quindi una Supergirl diversa da quella proposta sugli schermi in passato.