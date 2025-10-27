Supergirl, annunciate le riprese aggiuntive per il nuovo film DCU: ecco quanti giorni dureranno

Le riprese principali di Supergirl sono terminate allo scorso maggio, ma come spesso accade con i film tratti dai fumetti prodotti dai grandi studios, poco dopo sono state programmate delle riprese aggiuntive.

Secondo il noto insider Daniel Richtman, le macchine da presa stanno attualmente girando di nuovo per quelle che saranno due settimane di riprese aggiuntive, che serviranno principalmente per includere scene con Superman, nuovamente interpretato da David Corenswet.

Questo potrebbe spiegare perché il costume di Superman che era in mostra ai Warner Bros. Studio Tours sia stato rimosso e sostituito con una nota che recitava: "Costume di Superman attualmente in uso dalla produzione". Si è ipotizzato che potesse avere qualcosa a che fare con Man of Tomorrow, ma il prossimo film DCU di James Gunn è ancora in fase di scrittura.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

Supergirl è stato proiettato per i produttori, promosso o bocciato?

Secondo un recente articolo pubblicato dall'Hollywood Reporter, il film DCU è stato proiettato in anteprima privata negli studi di Burbank davanti a un gruppo selezionato di dirigenti e alcuni membri della fidata scuderia DC di James Gunn. La rivista non ha rivelato alcun dettaglio, ma alcune fonti attendibili hanno affermato di aver sentito ottime recensioni sul film e non ci sorprenderebbe se nelle prossime settimane cominciassero a trapelare le prime reazioni.

In una recente intervista, la sceneggiatrice Ana Nogueira ha parlato di ciò che l'ha attratta di questa versione del personaggio definita "più rude, grintosa, tagliente e divertente". "Ha visto Krypton essere completamente distrutta. Ho sempre pensato: 'Non riesco a farmi piacere una versione del personaggio che sia troppo solare'".

Milly Alcock riprenderà il ruolo di Kara Zor-El dopo aver fatto il suo debutto nella DCU nei momenti finali di Superman. Il cast vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley di Il problema dei tre corpi nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Anche Jason Momoa farà il suo debutto nel ruolo di Lobo. L'uscita è fissata al 26 giugno 2026.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

La differenza tra Supergirl e Superman secondo James Gunn

Gunn e Peter Safran hanno annunciato il reboot di Supergirl durante la conferenza stampa dello studio nel gennaio dello scorso anno, quando è stata rivelata la lista dei progetti DCU "Gods and Monsters". Il progetto sarà basato, almeno in parte, sull'acclamata e omonima serie di fumetti di Tom King del 2022.

Gunn aveva dichiarato all'epoca: "Nella nostra saga vedremo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, e Supergirl, che è stata cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton, e ha visto tutti quelli che la circondavano morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi arrivare sulla Terra quando era già una ragazzina. È molto più rude, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere".