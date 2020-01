Un supereroe trans? Marvel smentisce: "Arriverà presto, ma non ora"

Nonostante quanto rivelato da alcuni giornali, Marvel ha smentito la presenza di un personaggio transgender in uno dei prossimi film del MCU. Questo non significa che non comparirà in toto, anzi ha specificato che avverrà molto presto, ma non in uno dei film in uscita quest'anno.

Avengers: Endgame - Carol Danvers

La notizia dell'arrivo di un eroe trans in casa Marvel era stata diffusa in seguito a una dichiarazione del capo dei Marvel Studios Kevin Feige durante una serie di conferenze organizzate dalla New York Film Academy a Los Angeles. In quel frangente gli era stato chiesto se lo studios avesse intenzione di dare maggiore evidenza a personaggi LGBT nel mondo dei supereroi e in particolare trans.

Kevin Feige aveva risposto: "Sì, assolutamente sì. E molto presto" dando adito che la cosa fosse praticamente già in elaborazione, ma la Marvel ha specificato che quel 'presto' non implicava un dato temporale ben preciso, ma più generico, rimarcando comunque che arriverà.

D'altronde già in Eternals ci sarà il primo personaggio dichiaratamente gay, anche se Feige non ha voluto rivelare la sua identità. Durante la D23 Expo di Anaheim ha detto solo che è sposato e che ha dei figli, quindi non solo avremo un supereroe omosessuale, ma anche una famiglia composta da due uomini e dei bambini. Si tratta di una vera pietra miliare per Hollywood che, fino ad ora, ha evitato di inserire un protagonista LGBT in un blockbuster tratto dai fumetti. Di recente, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, si è potuto intravvedere un primo bacio omosessuale, ma era tra personaggi minori, mentre la possibile liason tra Poe e Finn è stata di fatto smontata nonostante i due attori - Oscar Isaac e John Boyega - fossero favorevoli a una svolta in questo senso.

Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige: "In futuro più personaggi LGBT"

Un ulteriore passo in avanti a favore di un integrazione sessuale e di genere è avvenuta in Spider-Man: Far From Home dove era presente nel cast Zach Barack, il primo attore apertamente trans intento a lavorare in un cinecomic.