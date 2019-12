Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige: "In futuro più personaggi LGBT"

Nel Marvel Cinematic Universe ci sarà spazio in futuro per più personaggi appartenenti alla comunità LGBT, come ha confermato il capo dello studio durante una serata organizzata a New York.

Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, durante un evento organizzato dalla New York Film Academy, è tornata a parlare della rappresentazione proposta sul grande schermo.

Il produttore ha risposto a chi gli ha chisto se nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe appariranno dei personaggi appartenenti alla comunità LGBT, in particolare trans, dichiarando: "Sì. Assolutamente sì. E molto presto, in un film che stiamo girando ora".

Il riferimento è, senza troppi dubbi, a Eternals che debutterà nelle sale americane nel novembre 2020 e in cui da tempo si parla della presenza di un personaggio apertamente gay. Inizialmente i fan pensavano si trattasse di Ikaris, interpretato da Richard Madden, ma alcune indiscrezioni sembrano invece sostenere che si tratti di Phastos, affidato all'attore Brian Tyree Henry.

In futuro ci sarà poi spazio anche per una potenziale storia d'amore con al centro Valkyrie e anche Captain Marvel, secondo alcune anticipazioni, potrebbe avere una relazione con un altro personaggio femminile.