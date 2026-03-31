Super Mario Galaxy, perché manca Donkey Kong? Il film potrebbe lanciare il primo spin-off Nintendo

A volte, nel cinema, ciò che manca è più rumoroso di ciò che si vede. È il caso di Super Mario Galaxy: Il film, dove un'assenza apparentemente inspiegabile potrebbe essere il primo tassello di un piano molto più grande e ambizioso.

L'assenza di Donkey Kong dal cast di Super Mario Galaxy: Il film accende le teorie: dietro le quinte potrebbe esserci uno spin-off dedicato. Indizi, copyright e strategie suggeriscono l'espansione di un vero universo cinematografico Nintendo.

L'assenza che fa rumore: Donkey Kong e il sospetto spin-off

Quando è stato diffuso il cast ufficiale di Super Mario Galaxy: Il film, atteso sequel del successo globale animato firmato Illumination e Nintendo, i fan più attenti hanno subito notato un dettaglio tutt'altro che marginale: Donkey Kong non c'è. O meglio, non compare tra i protagonisti principali.

Super Mario Galaxy, il poster del film

Un'assenza che pesa, soprattutto considerando quanto il personaggio - doppiato da Seth Rogen - fosse stato uno dei volti più apprezzati nel primo film. Non un semplice comprimario, ma una presenza capace di rubare la scena, grazie a un arco narrativo che lo portava a confrontarsi con le proprie insicurezze.

Ed è proprio qui che la mancanza diventa sospetto. In un universo narrativo sempre più strategico, è difficile immaginare che un personaggio così iconico venga semplicemente "dimenticato". L'ipotesi più concreta è che Donkey Kong sia stato temporaneamente messo da parte per lasciare spazio a qualcosa di più grande: un film tutto suo.

A rafforzare questa teoria c'è un dettaglio non trascurabile: nel 2025 è stato registrato un copyright per un progetto ancora senza titolo legato proprio al personaggio. Un segnale chiaro che indica come l'idea di uno spin-off non sia solo una fantasia dei fan, ma una possibilità concreta sul tavolo.

E in effetti, il materiale non manca. L'universo di Donkey Kong è ricco di personaggi - da Diddy Kong a Cranky Kong - che difficilmente troverebbero spazio adeguato in un film corale dedicato a Mario. Uno spin-off permetterebbe invece di esplorare quel mondo con maggiore libertà, trasformando un comprimario in protagonista assoluto.

Un universo in espansione: verso il "Nintendo Cinematic Universe"

Se l'ipotesi dello spin-off dovesse concretizzarsi, sarebbe solo un tassello di un progetto più ampio. Super Mario Galaxy: Il film, infatti, sembra progettato non solo come sequel, ma come ponte verso un vero e proprio universo condiviso.

Locandina di Super Mario Galaxy: Il film

Le anticipazioni parlano di un'espansione narrativa oltre il Regno dei Funghi, con nuove ambientazioni e, soprattutto, nuovi ingressi. Tra questi spicca la presenza di Fox McCloud, protagonista della saga Star Fox, un personaggio che fino ad oggi non aveva alcun legame diretto con Mario. Una scelta che ha il sapore di un seme piantato con cura. Non è tutto. Anche i Pikmin faranno capolino nel film, suggerendo una strategia chiara: trasformare ogni cameo in un potenziale punto di partenza. Un mosaico che si compone lentamente, dove ogni tessera prepara la successiva.

In questo scenario, l'eventuale film su Donkey Kong assumerebbe un ruolo chiave, diventando uno dei primi veri spin-off di questo nascente universo cinematografico Nintendo. Un progetto che potrebbe aprire la strada a ulteriori adattamenti, fino a un'idea che circola da anni tra i fan: un film ispirato a Super Smash Bros., capace di riunire tutti i personaggi in un crossover su larga scala.

Resta da capire se Donkey Kong farà comunque una breve apparizione nel nuovo film. Un cameo, magari all'inizio o nel momento cruciale della storia, sarebbe sufficiente per mantenere il legame con il pubblico in attesa del suo ritorno da protagonista.

Per ora, l'unica certezza è che la sua assenza non sembra casuale. Piuttosto, appare come una pausa calcolata, il silenzio prima di un nuovo capitolo. E nel linguaggio del cinema contemporaneo, questo tipo di silenzi raramente è innocente.