Super Mario Galaxy, nel trailer del Super Bowl corse sfrenate e battaglie nello spazio

Durante l'evento sportivo, Nintendo e Illumionation hanno svelato una nuova anteprima con tantissime scene inedite del prossimo film del franchise dedicato a Super Mario

Mario e i suoi amici sono pronti alla loro prossima avventura cinematografica con il nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il film che ha debuttato nel corso dell'ultimo Super Bowl.

Aaron Horvath e Michael Jelenic sono i registi del sequel animato che la Universal Pictures distribuirà nelle sale il 1° aprile 2026. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson e Brie Larson tornano nel cast di doppiatori.

Super Mario Galaxy - Il film è incentrato su Mario (Pratt) e Luigi (Day) che fanno amicizia con il dinosauro Yoshi mentre accompagnano la Principessa Peach (Taylor-Joy) e Toad (Key) in un viaggio nello spazio insieme a nuovi e fantastici alleati.

Cosa succede nel folle trailer del Super Bowl

L'ultimo filmato mostra gli eroi che si scontrano con Bowser Jr. (Safdie), il quale dichiara: "La grande battaglia della mia vita si avvicina!". In un momento successivo, Yoshi mangia Kamek (Richardson), mostrando i suoi incredibili poteri, mentre vediamo anche alcune corse sfrenate nel deserto in stile Mad Max.

Horvath e Jelenic, già registi del primo Super Mario Bros. Il Film del 2023, tornano alla regia del sequel con una sceneggiatura di Matthew Fogel, autore anche dell'originale. Prodotto da Illumination e Nintendo, il nuovo film vede Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto come produttori.

Il primo film del franchise ha superato 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, diventando il secondo titolo di maggior incasso dell'anno (dietro Barbie della Warner Bros.). Il film è tratto dalla longeva serie di videogiochi Super Mario di Nintendo.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

Chi è il villain della nuova avventura di Mario?

Gli eroi si troveranno ad affrontare Bowser Jr., il figlio di Bowser, e incontreranno sulla loro strada anche la fiera Principessa Rosalina. Rosalina è doppiata da Brie Larson, mentre Bowser Jr. ha la voce di Benny Safdie.

Super Mario Galaxy - Il Film è ispirato al celebre videogioco Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007. Il gioco è considerato non solo uno dei migliori titoli della saga principale di Mario, ma anche uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.