Super Mario Galaxy: Il film, il trailer verrà svelato domani in uno speciale evento live

Nintendo ha fissato l'appuntamento più atteso dai fan di Super Mario Bros.: il lancio del trailer del nuovo lungometraggio animato è previsto per domani 12 novembre, scoprite tutti i dettagli.

Il trailer di Super Mario Galaxy: Il film, nuovo capitolo della saga animata di Super Mario Bros., verrà lanciato domani 12 novembre nel corso di un evento speciale organizzato da Nintendo. L'appuntamento è per le 15 ora italiana, come rivela l'account X ufficiale di Nintendo. Lo speciale evento live non includerà alcuna informazione sui videogame e si concentrerà unicamente sul lancio del trailer del lungometraggio animato, in arrivo nei cinema nel 2026.

Il post di Nintendo su X includeva anche un poster promozionale a due pannelli con il titolo del film e i loghi di Nintendo e Illumination su uno sfondo stellato. L'immagine raffigura diversi Toad che navigano su piccole imbarcazioni sotto un cielo notturno punteggiato di astronavi.

Che cosa sappiamo finora di Super Mario Galaxy: Il film

L'appuntamento di domani con Nintendo Direct segnerà il primo sguardo al sequel della saga di Super Mario Bros., la cui uscita è programmata per il 2026. Nintendo e Illumination hanno rivelato il titolo del film durante un precedente Direct nel settembre 2025. Aaron Horvath e Michael Jelenic sono stati riconfermati alla regia, con Matthew Fogel ancora una volta autore della sceneggiatura.

Riconfermato anche il cast vocale originale, con Chris Pratt voce di Mario, Anya Taylor-Joy che doppia la Principessa Peach e Charlie Day dà voce a Luigi. Jack Black ritorna nei panni di Bowser a fianco di Keegan-Michael Key, che dà voce a Toad, e Kevin Michael Richardson a Kamek.

Ancora da confermare la sinossi che circola sul web secondo cui Mario, Luigi, Toad e Peach si recano nello spazio per combattere una grave minaccia. Qui il team Mario affronterà il villain Bowser e Wario. A dar loro manforte ci penserà l'inaspettata alleata Rosalina.