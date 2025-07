Super Mario nel mirino di Bob Odenkirk: "Quel sorriso? Troppo innocente. Lo ucciderei"

La star di Better Call Saul ha ironizzato sulla sua antipatia verso l'iconico personaggio Nintendo protagonista anche sul grande schermo in un film animato.

Bob Odenkirk ha approfittato della promozione di Nobody 2, per ironizzare sul personaggio di Super Mario, vera e propria mascotte Nintendo. La star di Breaking Bad e Better Call Saul sembra avere qualche conto in sospeso con il baffuto idraulico con la salopette rossa.

L'attore ha spiegato come ucciderebbe Super Mario e il tutto è nato da un gioco in cui all'attore sono stati mostrati dei personaggi in vacanza tratti da sequel iconici, tra cui Kevin in Mamma, ho riperso l'aereo e Alvin Superstar.

Bob Odenkirk non sopporta Super Mario

Ad un certo punto gli vengono mostrate le immagini di Mario in vacanza in Super Mario Sunshine e in costume da spiaggia in Super Mario Odyssey. Ecco la reazione ironicamente aggressiva dell'attore.

Super Mario in Super Mario Bros. - Il Film

"Lo uccido. Gli strapperò i baffi dalla faccia, glieli ficco in gola, prendo quegli occhiali, li faccio a pezzi e lo pugnalo con quelli. Sarà un bagno di sangue. Di sangue! Sapete perché? Per il sorriso. Non mi piace quel sorriso. È troppo innocente" ha esclamato Odenkirk.

L'intervista ironica a Bob Odenkirk per Nobody 2

Naturalmente, tutta l'intervista era improntata sull'ironia, e sul suo alter ego violento nel film Nobody 2, Hutch Mansell. Ma qual è il motivo di tanto 'odio' nei confronti di Mario.

"Non mi piace il sorriso" ha confessato Odenkirk "È troppo innocente". Bob Odenkirk è uno degli attori più amati degli ultimi anni soprattutto sul piccolo schermo per la sua iconica interpretazione di Saul Goodman dapprima in Breaking Bad al fianco di Bryan Cranston e Aaron Paul e successivamente nella serie spin-off Better Call Saul, che l'ha reso famoso in tutto il mondo.

Bob Odenkirk aveva già recitato in Io sono nessuno (Nobody) nel 2021, prima di tornare nel ruolo per il sequel in uscita.