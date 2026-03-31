Super Mario Galaxy: Il film, le scene post-credits anticipano uno spinoff e svelano un personaggio amatissimo

Mancano pochi giorni all'uscita di Super Mario Galaxy: Il film, in arrivo nelle sale italiane il 1 aprile, e fioccano le anticipazioni sulla nuova avventura del celebre idraulico star dei videogiochi e sulla ciurma che lo accompagna nelle sue coloratissime peripezie.

Già in precedenza è stata confermata la presenza di due scene post-credits che fungeranno da gancio per il futuro del franchise. Adesso sarebbe stato anticipato il contenuto delle due scene che anticiperebbero uno spinoff e svelerebbero un sorprendente cameo.

Attenzione! Non proseguite nella lettura se non volete conoscere spoiler su Super Mario Galaxy: Il film

Super Mario e la Principessa Pesca sono stupiti

Il contenuto delle scene dopo i titoli di coda di Super Mario Galaxy: Il film

Già il primo Super Mario Bros. Il Film, nel 2024, conteneva due scene post-credits che anticipavano il futuro del franchise. La prima scena mostrava un Bowser in miniatura che canta un'ode disperata alla Principessa Pesca all'interno della sua prigione. La seconda scena, ancor più d'impatto, mostrava un uovo di Yoshi a pois verdi e bianchi che inizia a schiudersi prima che lo schermo diventi nero.

E Yoshi avrà un ruolo centrale nel sequel visto che, tra l'altro, a doppiarlo sarà la star Donald Glover. Ma cosa anticipano le scene post-credits di Super Mario Galaxy: Il film? Ad anticiparlo sarebbe stato l'insider Daniel Richtman.

Dopo aver rivelato l'importanza del personaggio di Star Fox, interpretato da Glen Powell, di cui verrà approfondito il passato e mostrati i tentativi di tornare nel suo universo, Richtman scrive: "La prima scena post-credits mostra Star Fox che lascia la prigione dove è rinchiuso Bowser. Toad gli chiede: 'Cosa accade dopo?' E lui risponde: 'È ora di tornare a casa' e poi [parte] sulla sua nuova astronave."

Questa descrizione aprirebbe la strada a un nuovo spinoff incentrato sull'iconico personaggio Nintendo.

La seconda scena post-credits, a quanto pare si svolge in un "mondo hub" in cui gli eroi di Super Mario Galaxy - Il film, in precedenza, avevano già incontrato Star Fox.

"C'è una scena poco primaa in cui una scimmia ruba delle cose", spiega Richtman. "La scimmia ruba la borsa a qualcuno e poi viene colpita con un pugno da Daisy."

Ebbene sì, il finale di Super Mario Galaxy: Il film ci riserva il cameo a sorpresa della Principessa Daisy, l'energetico maschiaccio salvato da Mario dal dominio di Tatanga in Super Mario Land del 1989. Dopo il videogame, Daisy non ha fatto altre apparizioni degne di nota fino a Mario Tennis del 2000. Nei giochi viene solitamente rappresentata come l'interesse amoroso di Luigi e la migliore amica della Principessa Pesca.

Al momento non è stato ancora rivelato il nome della doppiatrice di Daisy, ma se la sua apparizione serve a preparare il terreno per il terzo film, allora, come per Yoshi, il personaggio probabilmente non verrà scelto fino a quando la produzione non sarà già in fase avanzata.

Trama completa di Super Mario Galaxy: Il film

Nella pellicola in arrivo, Mario e Luigi fanno amicizia con Yoshi mentre si uniscono alla Principessa Pesca e a Toad in un'incredibile avventura nello spazio e attraverso la galassia. Qui incontrano Rosalina, ma dovranno fare i conti con Bowser e suo figlio, Bowser Jr.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Galaxy: Il film è stato scritto da Matthew Fogel, già sceneggiatore del primo film. Benny Safdie e Brie Larson danno voce, rispettivamente, alla Principessa Rosalina e a Bowser Jr., affiancando i "veterani" Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Pesca), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Kevin Michael Richardson (Kamek).