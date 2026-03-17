Super Mario Galaxy: Il Film, un video anticipa dei crossover con altri titoli targati Nintendo

Un video condiviso online da Universal Pictures e Illumination ha anticipato che in Super Mario Galaxy: Il Film ci saranno dei crossover con altri videogiochi targati Nintendo.

Il lungometraggio debutterà nelle sale italiane l'1 aprile e riporta sul grande schermo i personaggi tanto amati dai giocatori di tutto il mondo dopo il successo della prima avventura, arrivata nel 2023.

Un'interessante anticipazione per i fan dei videogame

Super Mario Galaxy: Il Film si ispira al gioco della Nintendo messo in vendita nel 2007 e al progetto sequel arrivato nei negozi tre anni dopo.

Sulla pagina Twitter ufficiale del film è stato ora condiviso un video che mostra i personaggi che saranno coinvolti nella storia.

Nel filmato appaiono tuttavia anche delle immagini non legate alle avventure di Mario, come R.O.B. e tre Pikmin, anticipando quindi un crossover con altri videogame Nintendo.

Per ora non sono stati svelati i dettagli di questi nuovi arrivi nell'universo di Mario, Luigi, Peach e Yoshi e sarà interessante scoprire in che modo gli altri titoli del marchio sono stati coinvolti nel progetto destinato al grande schermo.

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Cosa racconterà il sequel

Nel film animato si scoprirà quello che accade dopo che i protagonisti hanno sconfitto il malvagio Bowser. Mario, Luigi e Peach devono ora affrontare nuovi nemici e vengono trasportati nello spazio, dove esplorano vari pianeti. Gli eroi stringeranno poi un'alleanza con Rosalina e Yoshi, mentre tra i nuovi personaggi ci sarà anche Birdo.

Nel 2023 Super Mario Bros. Il Film ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Sia il film del 2023 che Super Mario Galaxy - Il Film sono prodotti da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Aaron Horvath e Michael Jelenic sono i registi del film che la Universal Pictures distribuirà nelle sale il 1° aprile 2026. Nel cast dei doppiatori ci sono Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson e Brie Larson.

La sceneggiatura è firmata da Matthew Fogel, autore anche del primo Super Mario Bros. Il Film, di cui potete leggere la nostra recensione. Prodotto da Illumination e Nintendo, il nuovo film vede Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto come produttori.