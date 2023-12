Super Mario Bros. Il Film, Jack Black: 'Non ho guadagnato un centesimo per il brano Peaches'

Jack Black ha rivelato di non aver ricevuto ancora un solo centesimo per la sua canzone Peaches scritta per il film d'animazione di successo Super Mario Bros. Il Film.

Jack Black ha rivelato di non aver ricevuto ancora un solo centesimo per Peaches, la canzone che ha scritto e interpretato per il film d'animazione di successo Super Mario Bros. Il Film. La pellicola ha infiammato il box office USA, segnando la miglior apertura di sempre per un film animato e acculumando 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo dopo l'uscita ma nonostante questo Black non ha guadagnato un centesimo per l'originale canzone.

Intervistato a The Hollywood Reporter, Black ha detto a proposito del successo della canzone che è diventata rapidamente virale rimanendo per cinque settimane nella classifica Hot 100 di Billboard: "Non sapremo mai tutti i numeri effettivi. Sembra che li tengano nascosti in un caveau. Il numero che non vedo l'ora di vedere è quello sull'assegno, quando lo riceverò. Non ne ho ancora ricevuto uno per posta, ma un giorno scommetto che arriverà".

Quando gli è stato chiesto se facesse sul serio Black ha confermato di essere molto in basso nella lista delle retribuzioni. "No no. Penso che prima Nintendo e poi Illumination debbano prendere le loro parti. Ma alla fine, ci saranno ancora un po' di spiccioli per il vecchio Jables. Credo che ci voglia un po' di tempo, giusto? Bisogna aspettare tipo un anno" ha detto ridendo il musicista della band Tenacious D.

Il brano e il ruolo di Black

Nel film il cattivo Bowser, doppiato da Black, canta la ballata rock al pianoforte del suo amore non corrisposto per la Principessa Peach doppiata da Anya Taylor-Joy, nel tentativo di esprimerle il suo eterno affetto.

Peaches è diventata rapidamente virale, rimanendo per cinque settimane nella classifica Hot 100 di Billboard e raggiungendo il sesto posto nella classifica Digital Song Sales di Billboard. Black ha scritto il brano insieme ai registi del film, Aaron Horvath e Michael Jelenic, e a Eric Osmond e John Spiker. Il brano è probabilmente in lizza per la miglior canzone originale agli Academy Awards del 2024.