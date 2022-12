Super Mario Bros. Il Film, Anya Taylor-Joy: "Ormai sono una gamer, ed è divertentissimo"

La star di Super Mario Bros. Il Film Anya Taylor-Joy ha rivelato di essersi davvero appassionata ai videogiochi da quando è stata scritturata per il film.

I fan dei videogiochi non vedranno l'ora di vedere Super Mario Bros. Il Film, e a questi ora sembra essersi unita anche una delle voci della pellicola, Anya Taylor-Joy, che ha recentemente rivelato di sentirsi ormai "una gamer".

Il film con protagonista Chris Pratt (doppiatore di uno dei baffuti personaggi titolari assieme a Charlie Day, con i due rispettivamente nei ruoli di Mario e Luigi), basato sui popolari personaggi del mondo Nintendo, avrebbe infatti aggiunto un'altra passione alle tante di Anya Taylor-Joy a.k.a. Peach, facendole venir voglia di trascorrere parecchio tempo con dei joystick in mano e una missione da portare a termine.

"Quindi adesso sono una gamer" avrebbe dichiarato in un'intervista con Modern Luxury San Diego, come riporta CBR, raccontando anche di tutte le appassionanti ricerche fatte proprio in occasione della realizzazione della pellicola "Ed è davvero divertente!".

"Idealmente, mi piace giocare nell sale gioco, perché è un po' come il cinema: mi piace la cerimonia, l'esperienza in sé. Mi piace andarci assieme ai miei amici e trascorrerci le ore..." aggiunge, valorizzando gli arcade e l'esperienza videoludica ormai vista da alcuni come "vecchio stile".

E chissà che vedere Super Mario Bros. Il Film sul grande schermo il prossimo aprile non faccia tornare a tanti la voglia di trascorrere più tempo in sala giochi.