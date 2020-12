Suicide Squad: Zack Snyder sostiene la richiesta di distribuire la David Ayer's Cut

Suicide Squad potrebbe forse ritornare sugli schermi nella versione ideata inizialmente da David Ayer e a sostenere l'idea della presentazione di una director's cut ora c'è Zack Snyder. Il regista, grazie al sostegno dei fan, è riuscito a ottenere la possibilità di concludere il suo lavoro su Justice League grazie a HBO Max.

Zack Snyder, intervistato dal sito John Doe Reviews, ha spiegato parlando di quanto accaduto a Suicide Squad: "Non ne ho parlato con David Ayer, ma sono certo che lo farò. Lo conosco piuttosto bene. Sono semplicemente rimasto fuori dal mondo a causa del Covid, ma è nella mia lista di cose di cui parlare con lui".

Il regista di Justice League ha poi ribadito: "Sostengo ogni filmmaker che ha bisogno di di far uscire la propria versione del film o la sua visione perché ho avuto un sostegno talmente generoso. Quindi spero realmente che altre persone riescano a ottenere la stessa cosa".

Per ora Warner Bros non sembra aver valutato l'ipotesi come accaduto con Justice League, considerando inoltre il diverso tipo di mobilitazione da parte dei fan e avendo in uscita Suicide Squad: Missione Suicida diretto da James Gunn. Un eventuale successo del progetto in arrivo su HBO Max, di cui sono state effettuate delle riprese aggiuntive che hanno coinvolto anche il Joker di Jared Leto, potrebbe forse aiutare Ayer a far vedere in qualche modo la sua versione del film tratto dai fumetti della DC.